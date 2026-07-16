Video Un șofer Bolt și-a făcut singur dreptate și riscă arestul, după ce a băgat în spital un client care i-a spart parbrizul mașinii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui bărbat cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Tot joi, procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 16 iulie – 14 august 2026.

Conflictul ar fi pornit după distrugerea parbrizului unei mașini

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut în noaptea de 12 iulie, în jurul orei 03:20, în apropierea unui ansamblu rezidențial din Sectorul 1 al Capitalei.

Anchetatorii susțin că, pe fondul unui conflict izbucnit după ce persoana vătămată ar fi provocat distrugeri asupra parbrizului autoturismului inculpatului, acesta din urmă l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței.

În urma loviturii, victima a căzut și s-a lovit cu capul de suprafața din beton a trotuarului, suferind leziuni traumatice care necesită între 35 și 40 de zile de îngrijiri medicale.

Cum a izbucnit conflictul dintre șofer și client

Potrivit surselor apropiate anchetei, inculpatul era șofer Bolt, iar persoana vătămată era clientul său, care călătorea împreună cu concubina. Pe parcursul cursei, clientul, aflat pe locul din dreapta-față și sub influența alcoolului, ar fi avut un comportament nepotrivit față de șofer, făcând glume și gesturi considerate provocatoare. La un moment dat, acesta și-ar fi aruncat telefonul mobil în parbrizul autoturismului, provocând fisurarea acestuia.

După ce șoferul a oprit pentru a constata pagubele, atât clientul, cât și femeia care îl însoțea au coborât din mașină. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict verbal, în timpul căruia și-ar fi adresat injurii, iar șoferul l-ar fi lovit pe client cu un pumn în față. Sursele citate susțin că inculpatul practică boxul și are experiență în acest sport.

Parchetul a solicitat arestarea preventivă

Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și solicitarea arestării preventive reprezintă etape ale procesului penal și nu înfrâng, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.