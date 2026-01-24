Video Bărbat cu antecedente penale, reținut în Sectorul 2 pentru tentativă de tâlhărie. A vrut să fure rucsacul unei femei

Un bărbat de 43 de ani este cercetat pentru tentativă de tâlhărie calificată, după ce ar fi încercat să sustragă rucsacul unei femei. Incidentul s-a produs în Sectorul 2. Individul nu este la prima infracțiune, el fiind anterior condamnat pentru agresiune sexuală și lovituri cauzatoare de moarte. Individul fusese eliberat în vara anului trecut și se afla sub control judiciar din decembrie.

Sursa video: Poliția Română

Incidentul s-a petrecut pe 22 ianuarie, în jurul orei 18:20. Femeia a fost urmărită de bărbat de la intersecția Sos. Colentina – Dna Ghica, până la poarta complexului unde locuia. În momentul în care victima a ajuns la poartă, agresorul a încercat să îi smulgă rucsacul, a ținut de el și a strigat o martoră. În urma împotrivirii femeii, tâlharul a fugit fără nicio „captură”.

După cercetări și activități operative, polițiștii l-au identificat pe bărbat, cunoscut cu antecedente penale, inclusiv pentru agresiune sexuală și lovituri cauzatoare de moarte. Individul fusese eliberat în vara anului trecut și se afla sub control judiciar din decembrie, după ce anterior fusese arestat preventiv.

Pe 23 ianuarie 2026, acesta a fost depistat și condus la secție pentru audieri, iar față de el a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de tâlhărie calificată.

