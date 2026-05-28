Biciclistul care a agresat două femei în Capitală, reținut de polițiști. Magistrații vor decide dacă va fi arestat preventiv

Bărbatul care a agresat două femei în trafic, în zona de nord a Capitalei, după ce acestea au staționat cu mașina pe pista de biciclete, a fost prins și reținut de polițiști la trei zile de la incident.

Șoferița susține că agresiunea a fost complet neprovocată. FOTO: Captură video

Individul se află acum în custodia autorităților, iar magistrații urmează să decidă dacă va fi arestat preventiv sau cercetat în libertate.

Incidentul, care a avut loc în urmă cu câteva zile într-o zonă intens circulată din București, a fost surprins de victime cu telefonul mobil. În imagini se observă cum bărbatul devine extrem de agresiv și smulge numărul de înmatriculare al autoturismului.

„Blochează maşina, te rog frumos! Acum îi ia numărul de la maşină. I-a luat numărul de la maşină! Este un domn care are mască pe faţă!”, se aude în filmarea celor două femei.

Victima principală, o femeie în vârstă de 40 de ani, susține că agresiunea a fost complet neprovocată. Aceasta a explicat că oprise mașina pentru doar câteva minute pe pista de biciclete, deoarece în zonă nu exista un alt loc unde să poată staționa.

Potrivit declarațiilor sale, biciclistul se afla pe trotuar, lângă bicicletă, în momentul în care a început conflictul. În imaginile filmate se poate observa comportamentul violent al bărbatului, inclusiv momentul în care smulge plăcuța de înmatriculare și pleacă de la fața locului.

Ne înjura, se uita urât. Apoi a luat-o înainte, noi am mers în spatele lui, am vrut să îl filmez. A pus frână. Am pus şi eu frână şi ne-am oprit unul în altul. A venit lângă geamul meu. A intrat peste mine în maşină", a spus șoferița pentru Observator.

Ea a menționat că în momentul în care a coborât din autoturism să verifice dacă mașina este întreagă individul i-ar fi dat doi pumni în față. 

Totul s-a petrecut în jurul orei 19:00, într-o zonă frecventată din nordul Capitalei. Locuitorii din apropiere spun că l-ar fi recunoscut pe agresor și susțin că acesta ar mai fi avut conflicte similare și în trecut, inclusiv cu persoane din complexurile rezidențiale din zonă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

