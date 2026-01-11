search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Video Schema prin care un bucureștean a fentat casele self-pay de la un supermarket: plătea o sumă și fura produse de zece ori mai scumpe

Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 56 de ani din București a fost reținut de polițiști pentru furt și înșelăciune, după ce anchetatorii au stabilit că își făcuse un obicei din a păcăli sistemul de case self-pay dintr-un supermarket. Acesta scana doar o parte dintre produse, dar ieșea din magazin cu mai multe și mai scumpe. Într-unul dintre cazuri, a plătit un aspirator ieftin și a plecat cu unul de zece ori mai scump.

Sursa video: HotNews

Bărbatul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Secției 28 după ce, vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 13:50, reprezentanții unui complex comercial din sectorul 2 au sunat la 112. Aceștia au reclamat că au observat un client care a trecut de linia caselor de marcat având asupra sa alte produse decât cele scanate la casele self-pay.

În baza sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul subunităţii, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani. Din verificări a rezultat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, după care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita”, au transmis, duminică, reprezentanții Poliției Capitalei, potrivit News.ro.

Schema repetată de mai multe ori

Bănuind că nu este prima dată când bărbatul procedează astfel, reprezentanții magazinului au verificat înregistrările video și au constatat că, în perioada 28 decembrie - 9 ianuarie, acesta a acționat de mai multe ori în același mod.

Pe 28 decembrie, în jurul orei 13:15, a scanat codul de bare al unei sticle de suc și a trecut de casele de marcat având asupra sa cinci sticle de suc, în valoare de aproape 30 de lei.

Două zile mai târziu, pe 31 decembrie, a cumpărat un aspirator de 249,99 lei, iar ulterior l-a schimbat cu un alt aspirator în valoare de 2.499,99 lei, prezentând bonul fiscal inițial în momentul trecerii de casele de marcat.

Pe 5 ianuarie, bărbatul a revenit în același magazin. A plătit o sticlă de whisky de 54 de lei, dar a ieșit cu una de 447 de lei, provocând un prejudiciu de 393 de lei. La câteva minute, a repetat exact aceeași schemă, cu aceleași produse.

Pe 9 ianuarie, ziua în care a fost prins, folosind același mod de operare, a trecut de casele de marcat cu un set de covorașe auto, fără să le plătească, prejudiciul fiind de 193,31 lei.

Un bărbat a fost reținut, fiind acuzat de furt și înșelăciune FOTO captură video
Reținut și plasat sub control judiciar

„În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistraţii au dispus faţă de acesta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 28 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi înşelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

