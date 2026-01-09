search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea

Publicat:

Un român de 28 de ani, Matei T., este acuzat de procurorii germani că a comis o serie spectaculoasă de furturi din supermarketuri, folosindu-se de un Porsche Panamera pentru a se deplasa rapid între magazine. Potrivit anchetatorilor, într-o singură zi ar fi jefuit nu mai puțin de 10 unități din landul Hessa, iar în total dosarul cuprinde 16 capete de acuzare pentru furt.

Românul de 28 de ani este acuzat că a comis o serie de furturi FOTO: Captură video/ Bild
Românul de 28 de ani este acuzat că a comis o serie de furturi FOTO: Captură video/ Bild

Procuratura din Germania a depus oficial acuzații împotriva lui Matei T., un bărbat de 28 de ani din România, suspectat că a furat produse de marcă din supermarketuri din mai multe regiuni. Deși o parte importantă a faptelor a avut loc în Hessa, anchetatorii spun că românul ar fi comis furturi și în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, dar și în Italia și Marea Britanie.

În total, dosarul cuprinde 16 capete de acuzare. Bărbatul este bănuit că făcea parte dintr-o bandă criminală specializată în furtul de produse scumpe, ușor de revândut.

„Hoțul cu Porsche” și metoda folosită

Conform actului de acuzare, Matei T. ajungea la magazinele vizate la volanul unui Porsche Panamera. „Cobora hotărât, cu un rucsac mare și gol în spate, lua un cărucior de cumpărături și încărca produse de marcă în cantități mari”, descriu anchetatorii modul de operare, potrivit publicației germane Bild.

Printre bunurile furate se numără cafea, șampon, ciocolată, lame de ras, periuțe și pastă de dinți. După ce se asigura că produsele nu aveau sisteme de securitate, ieșea liniștit din magazin și pleca cu mașina de lux.

Românul ieșea liniștit din magazin și pleca cu mașina de lux FOTO: Captură video/ Bild
Românul ieșea liniștit din magazin și pleca cu mașina de lux FOTO: Captură video/ Bild

Zece lovituri într-o singură zi

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată ritmul alert în care acționa. Mai întâi, Matei T. a intrat într-un supermarket Rewe din Wetter (Hessa), de unde a furat șampon și pastă de dinți în valoare de aproape 700 de euro.

Două ore mai târziu, a fost filmat din nou în Dautphtetal, la aproximativ 20 de kilometri distanță, unde a furat șampon în valoare de 165 de euro. La doar 20 de minute după aceea, a lovit un alt supermarket Rewe din Steffenberg, aflat la 25 de kilometri, de unde a sustras pastă de dinți în valoare de aproape 500 de euro.

Potrivit anchetatorilor, aceasta a fost doar o parte din „turul” din acea zi: în total, românul ar fi furat din 10 supermarketuri într-o singură zi. Procurorii susțin că bărbatul se afla în Germania din iunie 2023 „cu un singur scop: să comită infracțiuni”. Magazinele păgubite au depus în mod repetat plângeri și au pus la dispoziția autorităților imaginile de pe camerele de supraveghere.

Arestat în Italia și extrădat în Germania

La un moment dat, Matei T. a fost plasat sub supraveghere și a fost reținut cel puțin o dată. La mijlocul lunii august, în timpul unei întâlniri cu complicii săi în Hessa, polițiștii au confiscat cutii și pungi de plastic pline cu ciocolată, lame de ras, cafea, precum și o sumă de bani de ordinul miilor de euro. Cu toate acestea, atunci bărbatul a fost eliberat.

Ulterior, procuratura din Frankfurt a preluat cazul, a făcut legătura între diferitele furturi și a emis un mandat european de arestare. Matei T. a fost prins pe 9 august, în Aprilia, Italia, și extrădat în Germania.

La prima vedere, acestea par a fi multe infracțiuni minore. Cu toate acestea, am recunoscut conexiunile și am consultat alte cazuri. Pe baza acestui fapt, am reușit să obținem un mandat de arestare și să depunem acuzații”, a declarat procurorul general Dominik Mies.

Matei T. urmează să răspundă pentru faptele sale în fața Tribunalului Regional din Frankfurt, unde procesul este programat să înceapă pe 15 ianuarie.

