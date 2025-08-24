Panică în Râmnicu Vâlcea: un individ a tras cu un pistol airsoft asupra unei mașini în care se afla o mireasă. Autorul a fost prins

Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a fost reținut după ce a tras două focuri cu un pistol de tip airsoft asupra mașinii în care se afla o femeie. Incidentul a provocat panică în zonă.

Incidentul șocant a tulburat liniștea unei nunți desfășurate în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea. Sâmbătă, în jurul orei 17:30, în apropierea restaurantului Ramada, un bărbat de 30 de ani a deschis focul asupra unui autoturism în care se afla chiar mireasa, potrivit seintamplainvalcea.ro

Potrivit martorilor, individul ar fi început să strige „tot felul de aiureli legate de război”, atrăgând atenția trecătorilor și a invitaților. În restaurant, petrecerea era pe cale să înceapă, dar a fost întârziată de acest incident.

Mireasa a sunat imediat la 112, iar polițiștii au intervenit de urgență

Poliţiştii vâlceni efectuează cercetări după ce un bărbat, în vârstă de 30 de ani, originar din judeţ, ar fi tras două focuri cu un pistol tip airsoft asupra autoturismului în care se afla o femeie, potrivit Agerpres.

„În data de 23 august, în apropierea restaurantului Ramada, a avut loc un incident care a creat panică. O persoană de sex feminin a apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. La scurt timp după apel, poliţiştii au intervenit prompt, reuşind identificarea şi imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor", se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de IPJ Vâlcea.

Pistolul de tip airsoft nu este supus regimului de autorizare.

Persoana care a sesizat incidentul a refuzat emiterea unui ordin de protecție, a indicat sursa citată. Poliţiştii continuă cercetările urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar atacatorul rămâne în atenția autorităților.