Bătaie în stradă în județul Dâmbovița: zece bărbați reținuți. Polițiștii au tras focuri de avertisment

O bătaie izbucnită în plină zi, în localitatea Corbii Mari din județul Dâmbovița, s-a lăsat cu zece rețineri și focuri de armă trase de polițiști pentru a calma spiritele.

Zece bărbați au fost reținuți după o încăierare violentă izbucnită sâmbătă în localitatea Corbii Mari, județul Dâmbovița. Pentru a calma spiritele, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și să tragă focuri de avertisment.

Potrivit Poliției Dâmbovița, incidentul a avut loc pe 16 august, în jurul orei 12:10. Atunci, doi bărbați, de 23 și respectiv 50 de ani, s-au luat la bătaie pe fondul unui conflict spontan. Câteva zeci de minute mai târziu, în jurul orei 12:30, scandalul s-a amplificat.

„Între bărbatul de 50 de ani, împreună cu alți patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani, de o parte, și tânărul de 23 de ani, împreună cu alți patru bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 46 de ani, de cealaltă parte, ar fi avut loc un alt conflict. De asemenea, cele două grupuri s-ar fi încăierat, exercitând acte de violență fizică, dar și cu mai multe obiecte contondente, provocându-și leziuni traumatice”, au transmis reprezentanții Poliției Dâmbovița, potrivit News.ro.

Focuri de armă și răniți

La fața locului au intervenit polițiștii, care au fost nevoiți să tragă trei focuri de avertisment în plan vertical și să folosească somații verbale pentru a opri încăierarea.

În urma bătăii, șapte persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, au fost rănite și transportate la spital. De asemenea, doi dintre participanți, de 26 și 46 de ani, au distrus un autoturism, spărgând parbrizul, luneta și geamurile laterale.

Zece persoane, reținute

Duminică, polițiștii au reținut zece bărbați, cu vârste între 21 și 53 de ani, pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, care va decide ce măsuri preventive vor fi luate.