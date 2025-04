Risc iminent de prăbușire a carosabilului în zona Dimitrie Cantemir din Capitală

Plăcile de beton din zona bulevardului Dimitrie Cantemir au un grad de uzură avansat şi unele dintre acestea se sprijină pe conductele care transportă agentul termic, existând un risc iminent de prăbușire a carosabilului, se arată într-un document prezentat luni de primarul sectorului 4 Daniel Băluță.

Daniel Băluţă a arătat, luni, care este situaţia în care se află Planşeul Unirii, în zona bulevardului Dimitrie Cantemir.

„De şase luni de zile am cerut certificat de urbanism pentru a putea să intrăm şi să lucrăm şi la Pasajul Unirii şi această lucrare are finanţare deja şi această lucrare este considerată o urgenţă, ceea ce ne-a alertat este acest document, o să vi-l citesc imediat. Este un document emis de un contractor al Termoenergetica aflat în subordinea Primăriei municipului Bucureşti, cel care ar fi trebuit să schimbe conductele acela pentru că, din păcate, tot ceea ce se scurge din aceste conducte sparte se duce în galeria de metrou”, a declarat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a explicat că acel contractor afirmă în document că au fost împrejmuite porţiuni din zona carosabilă pe bulevardul Dimitrie Cantemir, pe partea cu Ambasada Israelului, inclusiv la intersecţia străzii Radu Vodă cu bulevardul Dimitrie Cantemir.

„Această operaţiune de împrejmuire a zonei carosabile, cu devierea traficului, este absolut necesară, având în vedere starea galeriei în care se află conductele de termoficare de diametrul 800 care necesită a fi înlocuite. Plăcile, dalele de beton armat care acoperă galeria, canal termic aflat sub zona carosabilă a bulevardului Dimitrie Cantemir intens circulat, prezintă un grad de uzură avansat, iar unele dintre aceste plăci au fost găsite colapsate, la acest moment, acestea sprijinindu-se pe conductele care transportau agentul termic. Prin fracturarea acestor plăci care acoperă canalul termic, care azi se află sub zona carosabilă susmenţionată între căminele CC0 şi CC2, apreciem că există pericolul iminent de prăbuşire a unor porţiuni din carosabil sub greutate proprie. Având în vedere starea avansată de coroziune a conductelor, grosimea peretelui conductelor foarte mică, pe care se sprijină plăcile din beton armat fracturat, apreciem că există riscul aproape iminent ca acesta să cedeze brusc împreună cu infrastructura străzii Bulevardul Dimitrie Cantemir numărul 1-3 şi intersecţia Dimitrie Cantemir cu strada Radu Vodă”, a citat Daniel Băluţă din document.

El a precizat că adresa a fost transmisă în 10 aprilie, dar că la Primăria Sectorului 4 nu a ajuns acest document, potrivit News.ro.

Daniel Băluţă a avertizat că zona Unirii a devenit ”o bombă cu ceas” şi se poate întâmpla o tragedie.

„Există posibilitatea matematică ca maşina ambasadorului să cadă în galeria de metrou direct. Există posibilitatea ca pe partea cealaltă existând un spital să se întâmple fix acelaşi lucru. (...) De un an de zile mă străduiesc să pun în siguranţă această zonă a Unirii. Lucrurile se deteriorează pe zi ce trece, zona Unirii în întregime, după cum vedeţi a devenit o bombă cu ceas, am trăit să o vedem şi pe asta, să ne anunţe un contractor că riscă să se prăbuşească carosabilul, este ireal”, a declarat primarul Sectorului 4.

Amintim că, la începutul lunii aprilie a.c., primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a anunțat că va semna avizul Comisiei Tehnice de Circulație, necesar pentru începerea lucrărilor la Planşeul Unirii.

Primarul Capitalei a explicat că avizul pe care îl va semna este doar unul dintre cele aproximativ 15-20 de avize necesare pentru demararea lucrărilor. Printre cele mai importante sunt cele de la Metrorex și Apa Nova, care vizează siguranța construcției.

„Există un certificat de urbanism. În certificatul de urbanism sunt trecute 15 – 20 de avize. Acesta este unul dintre avize, unul dintre cele mai importante. Mai sunt importante cele care sunt de siguranţa construcţiilor, de la Metrorex şi de la Apa Nova. Sectorul 4, care este beneficiarul lucrării, va trebui să vină la noi cu aceste 15 avize de la diferite instituţii, iar avizul acesta era o condiţie ca să le aibă pe toate. Ne aşteptăm, aşa cum spune public, să vină cu toate avizele şi îi dăm repede autorizaţia”, a explicat Nicușor Dan.

Proiectul de reabilitare a Planşeului Unirii este așteptat de mult timp, fiind esențial pentru siguranța infrastructurii din centrul Bucureștiului.

Cum a fost distrus planșeul pe care stă Piața Unirii din Capitală

Încă din primăvara anului 2023, mai multe expertize au arătat că, fiind vechi de 90 de ani și ciuntit de lucrările de la metrou sau de cele pentru amenajarea râului Dâmbovița, planșeul de sub Piața Unirii este în pericol de prăbușire.

În document se arată că plașeul a fost construit în anul 1934 și că în prezent acoperă Dâmbovița pe o lungime de 330 de metri și pe o lățime de 32 de metri. Practic, este vorba de o placă de beton armat groasă de 17 cm, rezemată pe o serie de grinzi, ca niște nervuri care în timp a suferit consolidări, dar şi unele modificări care nu avut cele mai bune urmări. Este vorba de o modificare în anul 1965, se spune în document, dar și de două lucrări de mai mare anvergură în anul 1983 și în intervalul 1985-1987. Atunci s-au executat lucrări pentru Magistrala 2 de metrou, dar și pentru amenajarea râului Dâmbovița, iar în ambele cazuri porțiuni importante din planșeu au fost demolate.

O altă expertiză arată zeci de probleme între care armături fără strat de acoperire, beton cu aspect friabil, coroziunea armăturii, cumularea la un element a mai multor degradări (coroziunea betonului și a armăturii, exfoliere, fisuri, crăpături, striviri) care se manifestă prin modificarea formei elementului și a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor și chiar elemente rupte.

O a treia expertiză arată că structura prezintă elementele constructive care se află într-o stare avansată de degradare, „în clasa stării tehnice IV”. „Plașeul Piața Unirii prezintă o stare tehnică nesatisfăcătoare. Se menționează că la expertiza tehnică anterioară, întocmită în anul 2004, de către Universitatea Politehnică București, expert tehnic prof. univ. dr. ing. Florian Burtescu, podul a fost încadrat tot în clasa stării tehnice IV-stare nesatisfăcătoare”, se mai precizează în concluziile expertizei. Specialiștii propuneau atunci două soluții de rezolvare a problemei, lucrări de reparații capitale la planșeul existent în Piața Unirii sau demolarea structurii și construirea unui planșeu nou.