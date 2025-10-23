Video Primarul Robert Negoiță, reacție la investigația privind drumurile construite peste magistrale de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor”

După ce Recorder a dezvăluit că mai multe drumuri din Sectorul 3 al Capitalei, construite în ultimii ani la inițiativa primarului Robert Negoiță, ar fi fost realizate peste magistrale de gaz, fără avizele necesare, edilul a venit cu o reacție.

Miercuri, 22 octombrie, Robert Negoiță s-a întâlnit cu bucureștenii în cadrul unei ședințe de sector, pe care le organizează periodic.

Grupul de Inițiativă Civică Pallady, care a filmat o parte din ședință și a distribuit-o pe rețelele de socializare, a precizat că părinți și bunici au venit la întâlnirea organizată de primar să afle ce se va întâmpla cu șoselele construite peste magistrala de gaze.

În urma avalanșei de întrebări, Robert Negoiță i-a acuzat că au venit cu o „temă”.

„Au venit aici cu o «temă» și nu mă lasă să vorbesc”, le-a spus primarul cetățenilor.

„Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla este plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor.

Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava, pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră”, spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă.

Primarul a insistat că le-a transmis celor de la Transgaz că dacă sunt de părere că există un pericol, atunci să închidă drumurile, adăugând că pe acolo au circulat camioane de multă vreme.

Potrivit unui raport de expertiză obținut de Recorder, 11 drumuri ar fi fost asfaltate ilegal în ultimii ani în estul Capitalei, în zona Brățării, pentru a deservi ansamblurile imobiliare ridicate în ultimul deceniu.

Reprezentanții companiei Transgaz susțin că administrația locală nu a solicitat niciun aviz pentru lucrări și că toate notificările oficiale au fost ignorate.

„Pot exista emanații, fisurări, deci nu ai voie să construiești nimic și nu se execută nici o lucrare înainte fără aviz Transgaz. Aici suntem într-o situație în care Primăria Sectorului 3 a executat modernizarea anumitor drumuri din acest cartier, drumuri care intersectează conductele Transgaz și care nu au fost protejate în niciun fel pe zona de intersecție. Nu s-a dat aviz, nu au cerut aviz, nu s-a eliberat niciun aviz în sensul acesta. Este ilegal ce s-a întâmplat”, a declarat Victor Gurgu, directorul Transgaz – Sucursala București.

Acesta a precizat că instituția a cerut în mod repetat oprirea lucrărilor, dar fără rezultat: „Am notificat primăria cu privire la sistarea lucrărilor. Au început lucrările, iar când am văzut că au continuat, le-am făcut adresă de sistare. Nu s-a oprit nimic, au reluat lucrările, fără să pună în siguranță conducta. (...) Poate deveni un factor de risc, poate duce la anumite micro-fisuri în peretele conductei, iar mai apoi să apară emanații de gaz.”

Un fost angajat al Primăriei Sectorului 3 confirmă că aceste lucrări au fost făcute cu încălcarea legii și susține că primarul Robert Negoiță ar fi ignorat deliberat procedurile legale pentru a grăbi dezvoltările imobiliare din zonă.