Mai multe drumuri din Sectorul 3 al Capitalei, construite în ultimii ani la inițiativa primarului Robert Negoiță, ar fi fost realizate peste magistrale de gaz, fără respectarea normelor legale și fără avizele necesare.

Potrivit unui raport de expertiză obținut de Recorder, 11 drumuri ar fi fost asfaltate ilegal în ultimii ani în estul Capitalei, în zona Brățării, pentru a deservi ansamblurile imobiliare ridicate în ultimul deceniu.

Reprezentanții companiei Transgaz susțin că administrația locală nu a solicitat niciun aviz pentru lucrări și că toate notificările oficiale au fost ignorate.

„Pot exista emanații, fisurări, deci nu ai voie să construiești nimic și nu se execută nici o lucrare înainte fără aviz Transgaz. Aici suntem într-o situație în care Primăria Sectorului 3 a executat modernizarea anumitor drumuri din acest cartier, drumuri care intersectează conductele Transgaz și care nu au fost protejate în niciun fel pe zona de intersecție. Nu s-a dat aviz, nu au cerut aviz, nu s-a eliberat niciun aviz în sensul acesta. Este ilegal ce s-a întâmplat”, a declarat Victor Gurgu, directorul Transgaz – Sucursala București.

Transgaz: „Este ilegal ce s-a întâmplat”

Acesta a precizat că instituția a cerut în mod repetat oprirea lucrărilor, dar fără rezultat: „Am notificat primăria cu privire la sistarea lucrărilor. Au început lucrările, iar când am văzut că au continuat, le-am făcut adresă de sistare. Nu s-a oprit nimic, au reluat lucrările, fără să pună în siguranță conducta. (...) Poate deveni un factor de risc, poate duce la anumite micro-fisuri în peretele conductei, iar mai apoi să apară emanații de gaz.”

Un fost angajat al Primăriei Sectorului 3 confirmă că aceste lucrări au fost făcute cu încălcarea legii și susține că primarul Robert Negoiță ar fi ignorat deliberat procedurile legale pentru a grăbi dezvoltările imobiliare din zonă.

„Am lucrat în Primăria Sectorului 3 în diverse direcții, o perioadă mai lungă de timp, în care am observat multe nereguli efectuate de către domnul primar Robert Negoiță. Consider că e bine să știe lumea și cetățenii care votează ceea ce face cu adevărat. Încalcă legea de cele mai multe ori, iar dezvoltarea unei zone se face fără a respecta absolut nicio normă. Interesele lui sunt mult mai importante decât orice altceva în sector”, a declarat fostul angajat, sub protecția anonimatului.

Acesta dă exemplul Șoselei Brățării, construită în apropierea unei magistrale de gaz: „S-a construit această șosea pentru a deservi blocurile care deja aveau autorizații, fără a respecta normele sau avizele de bun-simț. Un astfel de drum are nevoie de proiectare, de avize, de diriginte de șantier plătit de primărie. Toate lucrările nu respectă niciuna dintre aceste condiții. Din primărie s-a ascuns faptul că acolo trece o rețea de conductă de gaz, de magistrală. Sunt multe drumuri în apropierea acestei magistrale care, normal, nu ar trebui să existe.”

În urma refuzului administrației locale de a opri lucrările și de a respecta avertismentele Transgaz, compania de stat a acționat în instanță Primăria Sectorului 3.

