Primăria Sectorului 3 face reorganizări și va concedia mai mulți funcționari: „Administrația publică locală este supradimensionată”

Primăria Sectorului 3 a început un amplu proces de reorganizare, menit să eficientizeze activitatea administrației publice locale și să răspundă mai bine nevoilor comunității, conform unui comunicat transmis de instituție.

Primarul Robert Negoiță a declarat că aparatul administrativ este supradimensionat și că obiectivul principal este reducerea numărului de funcționari publici, concomitent cu întărirea echipelor de muncitori contractuali, se menționează în comunicat, citat de Agerpres.

„Este foarte mare nevoie de reorganizare. Administrația publică locală este supradimensionată. Suntem în plină reorganizare la Primăria Sectorului 3”, a precizat edilul.

În prezent, instituția are aproximativ 750 de angajați, dintre care peste 350 sunt muncitori contractuali, implicați în lucrări de drumuri, marcaje rutiere, reparații în școli și alte intervenții esențiale. Negoiță a subliniat că aceste posturi nu ar trebui reduse, deoarece externalizarea lucrărilor către firme private ar dubla costurile.

„Nu ar trebui să tăiem din aceste posturi contractuale. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, toate aceste lucrări ne-ar costa mai mult decât dublu pentru că ar trebui să angajăm firme private”, a precizat Robert Negoiță.

Reorganizarea vizează în special reducerea funcționarilor publici, pentru ca până la sfârșitul anului numărul acestora să scadă sub pragul de 300.

Premierul Ilie Bolojan spune că primăriile cheltuie foarte mulți bani, în mod nejustificat, cu personalul.

Bolojan consideră nejustificate protestele personalului din primării şi afirmă că „o primărie care nu se poate susține financiar nu există pentru cetățeni, ci pentru angajații ei”.