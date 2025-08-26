Cea mai săracă primărie din București a mărit substanțial sporurile acordate salariaților. Suma încasată de edilul șef, Vlad Piedone

Primăria Sectorului 5 are cele mai mici salarii dintre toate cele cele șapte primării din Capitală, dar, în ultimii ani, în instituție a crescut vertiginos cheltuiala cu sporurile, potrivit informațiilor obținute de Spotmedia.ro.

Cel mai mare spor este încasat chiar de primarului Sectorului 5, Vlad Piedone. Suma trece de 6.300 de lei net, lunar (pentru lucru la proiecte cu fonduri europene nerambursabile). De altfel, edilul are și cel mai mare venit lunar din instituție: 19.073 lei net.

Interesant este că unul dintre sporurile pe care Primăria le acordă salariaților a fost introdus după ce în spațiul public a început să se discute despre reducerile de cheltuieli în instituții.

Un spor pentru toată lumea

La solicitarea Spotmedia.ro, Primăria Sectorului 5 a comunicat că acordă sporul de „condiții de muncă” (adică sporul de condiții vătămătoare) începând din luna ianuarie 2025, în urma unei expertize realizate în cursul toamnei trecute.

Iată care angajați ai Primăriei Sectorului 5 iau sporuri, potrivit Spotmedia.ro:

Un spor de 300 lei brut/lună, pentru condiții vătămătoare de muncă, este încasat de toți angajații.

Indemnizația de hrană, în valoare de 347 lei net/lună, este primită, de asemenea, de toți angajații (în afară de polițiștii locali, care primesc deja alocație de hrană).

Primăria acordă și un spor de handicap, de 15% din salariul de bază, pentru 11 angajați.

Se mai oferă 10% din salariul de bază, spor pentru angajații care fac control financiar preventiv.

Trei angajați care lucrează la proiecte cu fonduri europene primesc 50% în plus la salariul de bază.

Se asemenea, Primăria acordă 25% în plus la salariul de bază pentru orele lucrate noaptea, pentru 87 de salariați, dar și un alt spor pentru șase angajați care acționează în Registrul Electoral (numit „spor AEP”).

În plus, mai plătește și un spor de doctorat pentru un angajat care lucrează în domeniul în care și-a obținut diploma postuniversitară.

Cum sunt plătiți angajații Primăriei Sectorului 5, comparativ cu cei din alte sectoare

În ultimii patru ani, suma totală pe care Primăria Sectorului 5 o cheltuiește pentru plata sporurilor a crescut spectaculos, potrivit datelor comunicate de instituție pentru sursa citată.

De la un total de 62.571 lei net în 2021, a ajuns să plătească sporuri de 375.126 lei net, adică de aproape 6 ori mai mult, în mai 2025.

Chiar și așa, angajații Primăriei Sectorului 5 rămân cei mai prost plătiți dintre toți salariații din primăriile din București, potrivit sursei citate.