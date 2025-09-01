O primărie din Iaşi, în pragul blocajului. „Dacă rămân cu 6 oameni, îmi dau demisia”, ameninţă primarul

Primarul comunei Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, avertizează că va demisiona dacă va fi obligat să reducă la jumătate personalul primăriei. Edilul spune că instituția funcționează deja cu un aparat subdimensionat și nu mai poate asigura serviciile minime.

„Nu pot lucra cu şase oameni”

Primarul comunei Dobrovăţ, aflată în zona metropolitană a Iaşului, a anunțat că este pregătit să demisioneze în cazul în care guvernul va impune noi reduceri de personal. Edilul Cătălin Martinuş a atras atenția că administrația locală funcționează deja cu doar 12 angajați, în timp ce alte primării similare au între 20 și 25 de salariați.

„Eu, de exemplu, funcţionez cu 12 angajaţi, spre deosebire de alte primării cu aceleaşi dimensiuni, care funcţionează cu 20-25 de persoane. Dacă mie îmi ia 45% din personal, adică jumate, şi rămân cu şase oameni, îmi dau demisia şi plec acasă. Eu cu şase oamenii nu mai pot lucra. Am anunţat şi la partid că îmi dau demisia şi trebuie să se pregătească de alegeri”, a declarat primarul pentru Agerpres.

Deşi comuna Dobrovăţ are oficial 2.128 de locuitori, conform recensământului din 2021, primarul Cătălin Martinuş afirmă că în realitate populația este mai numeroasă, deoarece mulți și-au construit case aici, dar și-au păstrat domiciliul în municipiul Iași.

„Pe acte sunt 2.300, dar suntem în zona metropolitană şi mulţi dintre cei care şi-au făcut case, locuiesc aici dar nu sunt înregistraţi. Aşa că obligatoriu trebuie să am contabil, să am asistent social, să am stare civilă, să am un casier. Sunt nişte reguli minime care trebuie îndeplinite”, a explicat el situaţia.

Acesta a subliniat, de asemenea, faptul că și personalul de la gospodăria comunală este indispensabil.

„De exemplu, am doi oameni la gospodăria comunală, care fac deszăpeziri, care fac lucrări. Dacă dau afară unul dintre ei, atunci ce fac cu utilajele cumpărate? Le vând şi nu mai facem nimic? Sunt de acord cu reducerile de personal, dar să le facă pe principii corecte, să ne permită funcţionarea. La o primărie cu 30 de angajaţi, dacă dau afară 40-50%, asta înseamnă 14, 15, 16 oameni. Dar funcţionează. Eu cu şase nu mai pot funcţiona”,s-a plâns primarul.

„Reducerile trebuie făcute corect”

Primarul Dobrovăţului susţine că a funcţionat ani de zile cu personal redus, deşi avea dreptul la 24 de posturi.

„Am preferat să stau cu 12, pentru că nu aveam bani. Am decis să facem economie şi să lucrăm cu minimum de personal. (…) Acum mi se cere să mai reduc 45%. Nu mai am cu cine funcţiona, nu mai am cu ce să funcţionez”, a afirmat el.

Cătălin Martinuş spune că ar trebui să existe o reglementare clară.

„Ar trebui să vină şi să spună: «Uite, o primărie cu până la 3.000 de oameni poate funcţiona cu 10 angajaţi; până la 5.000 cu 15». Şi ne încadrăm în numărul respectiv. Nu ştiu cum e în altă parte, dar deja Prefectura ne-a impus, şi noi am dat afară 10%. Acum, dacă mai dăm 45%, deja ajungem la o reducere de 55%. Nu mai am cu cine funcţiona, nu mai am cu ce să funcţionez. Nu mai am, pentru că nu ştiu cum să împart.

Asistenţa socială este necesară, da? Sau ce facem? Numai acum, în momentul de faţă, tot ce înseamnă depunerea cererilor pentru cupoanele de energie le face asistenţa socială din localitate. Vorbim de sute de cereri. La Registrul Agricol, care lucrează în permanenţă. Este vorba şi de casierie. Trebuie sa facă cineva încasările şi depunerile. Trebuie să existe contabil, că fără el pleci acasă şi închizi primăria. Starea civilă este şi ea necesară. Vin oameni să se căsătorească, să înregistreze un deces. La ce să renunţ?”, întreabă retoric edilul moldovean.

„De ce nu dau de afară de acolo?”

Martinuş atrage atenția că guvernul vizează în special administrațiile locale, deși supradimensionarea aparatului bugetar este frecvent întâlnită la nivel central.

„Corect, trebuie făcută reducerea. Eu o încurajez. Dar se discută în mod greşit. Nu ştiu de ce discutăm numai despre astea 170.000-180.000 de posturi din primării, atâta vreme cât avem mult mai mulţi la nivel de regii, agenţii şi ministere. Iar ca şi salariu, la mine la primărie un om are 3.000 de lei sau puţin peste 3.000 de lei.

La Bucureşti câştigă de două sau trei ori pe atâta. De ce nu dau afară de acolo? Dacă dă unul de la Bucureşti afară, e ca şi cum ai dat trei de aici, de la noi din primării.

Da, să facem reduceri, dar să le facem proporţional, să se ţinem cont din necesităţi, să stabilim nişte grile care să permite funcţionarea. O să se vadă că sunt, din păcate, şi foarte multe unităţi care, într-adevăr, sunt supradimensionate, care au de unde face reduceri de personal. E adevărat că aparatul de stat este supradimensionat. De ce nu se discută de Consiliile Judeţene, de ce nu dau afară din Prefecturi? Tot în amărâţi dau? Nu este corect modul în care se pune problema”, acuză acesta.

„Depinde ce salarii au oamenii ăia pe care îi dai afară...”

Primarul avertizează că tăierile procentuale de personal nu se reflectă automat în buget.

„Depinde ce salarii au oamenii ăia pe care îi dai afară... Nu înseamnă că, dacă dai afară 45% din personal, vei face şi o reducere financiară de 45%. Dacă dai afară pe ăştia care au salarii mici, de fapt s-ar putea ca reducerea să fie de 20% şi să nu rezolvi mare lucru. Ei trebuie să facă nişte proiecţii.

Ăsta e primul lucru de la care trebuie sa pornească: «bun, trebuie să facem reduceri la buget, care e cuantumul, care e salariul mediu, care e salariul în ministere, care e salariul în regii, în agenţii, în primării». Şi, tot aşa, să facă o simulare în care să vadă unde se ajunge cu suma respectivă. Aşa ar trebuia să pornească, nu cum au pornit ei”, a explicat Martinuş.