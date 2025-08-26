Primarul din Iași, Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la primărie. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, este implicat într-un nou dosar penal. Edilul este acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi menținut în funcție aproximativ 30 de persoane care au ieșit la pensie, potrivit Digi24.

În dosarul pensionarilor din Primăria Iași sunt vizate 26 de persoane. Ancheta DNA a început după ce mai mulți funcționari publici au fost menținuți în funcție ulterior pensionării (în decembrie anul trecut), cumulând pensia cu salariul, situație interzisă de lege.

Procurorii DNA au stabilit că a fost creat un prejudiciu de 8 milioane de lei.

Pe lângă funcționarii care au beneficiat de acest cumul pensie-salariu, în dosar este vizat, în calitate de suspect, și primarul Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu.

De aceeași infracțiune este acuzat și fostul șef al compartimentului Resurse umane.

Primele percheziții ale DNA în acest caz au avut loc în urmă cu două luni, când ancheta era in rem. Între timp, suspecții au fost informați cu privire la acuzațiile care li se aduc.

Ce spunea Mihai Chirica în iunie

Amintim că procurorii DNA au descins pe 17 iunie la Primăria Municipiului Iași. Potrivit unor surse citate de „Ziarul de Iasi”, birourile unde au intrat anchetatorii sunt cel de Resurse Umane, Centrul de informare pentru cetățeni, dar și la Serviciul de Informatizare.

Primarul se afla atunci într-o călătorie de lucru în Istanbul (Turcia) și nu i s-a solicitat prezența la desfășurarea la aceste percheziții, potrivit avocatului său.

Ulterior, avocatul primarului Mihai Chirica a precizat că edilul „nu are nicio calitate în acest dosar și își va desfășura programul potrivit agendei”.

Primăria Iași a comunicat atunci că „acțiunea se referă la verificarea unor documente care țin de Serviciul Resurse Umane”:

„Precizăm că, așa cum prevede legislația în vigoare, primarul Mihai Chirica, în calitatea sa de conducător al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași, a fost informat de această acțiune, iar procedura legală presupune aducerea la cunoștință a acțiunii de către anchetatori. Subliniem faptul că primarul Mihai Chirica nu are nicio calitate în acest dosar și nu i s-a solicitat prezența la desfășurarea procedurii care se derulează în acest moment la sediul Primăriei Municipiului Iași”.