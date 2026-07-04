Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce trebuie să știe românii care cumpără sau vând un imobil

Românii care au cumpărat sau au vândut un apartament, o casă sau un teren în prima parte a anului 2026 trebuie să știe că aceste tranzacții sunt raportate către ANAF prin intermediul notarilor publici.

Până la 27 iulie 2026, notarii publici au obligația de a transmite Formularul 208, declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Raportarea este prevăzută de legislația fiscală și face parte din obligațiile notarilor de a comunica autorităților fiscale informațiile privind tranzacțiile autentificate.

Ce este Formularul 208

Formularul 208 este o declarație informativă depusă exclusiv de notarii publici la ANAF. Documentul conține informații despre transferurile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal, precum și date privind impozitul calculat, încasat și virat către bugetul de stat, atunci când acesta este datorat.

Scopul declarației este de a permite ANAF să centralizeze informațiile referitoare la tranzacțiile imobiliare și să verifice respectarea obligațiilor fiscale.

Proprietarii nu au obligații de raportare către ANAF

Persoanele fizice care cumpără sau vând un imobil nu trebuie să completeze și să depună Formularul 208.

În cazul unei tranzacții autentificate, notarul public este cel care calculează impozitul datorat, îl încasează și îl virează la bugetul de stat, atunci când legea prevede plata acestuia. Tot notarul este responsabil pentru transmiterea declarației către ANAF, astfel că proprietarul nu trebuie să facă o raportare separată pentru aceeași tranzacție.

Ce informații ajung la ANAF

Prin Formularul 208 sunt transmise datele de identificare ale părților implicate în tranzacție, informații despre imobilul transferat, valoarea tranzacției și, după caz, impozitul datorat și achitat.

Aceste informații permit autorităților fiscale să mențină o evidență actualizată a transferurilor de proprietăți imobiliare realizate de persoanele fizice.

Documentele pe care este recomandat să le păstreze vânzătorii

Deși nu au obligații de raportare către ANAF, persoanele care au vândut un imobil ar trebui să păstreze toate documentele aferente tranzacției, inclusiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat, dovada achitării impozitului, dacă acesta a fost datorat, precum și celelalte acte primite de la notar.

Aceste documente pot fi necesare în cazul unor verificări fiscale ulterioare sau pentru justificarea provenienței fondurilor obținute din vânzarea proprietății.