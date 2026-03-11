„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European

În condițiile unui deficit de 10 milioane de locuințe, parlamentarii europeni au votat recomandările Comisiei speciale pentru criza locuirii. Multe amendamente „reflectă planul Simion”. S-au propus și „planul vienez” sau planul de 25 de miliarde de euro. Toate au un element comun: mult marketing.

„Haideți vă rog să mergem în partea cealaltă că s-a montat o casă și veți avea un fundal mai interesant”, spune Daniel Buda, europarlamentarul clujean care face parte din Comisia specială pentru criza locuințelor în Uniunea Europeană.

În partea dreaptă a intrării în hemiciclul Parlamentului European din Strasbourg - unde s-au votat, marți, propunerile europarlamentarilor pentru rezolvarea crizei locuințelor - s-a montat fațada unei case stilizate cu acoperiș roșu. Pe un panou amplasat lângă construcția improvizată din lemn și carton vedem inscripția „For speculation” tăiată și sub ea trecut cu cariocă neagră „For the People”. Mesajul este destul de clar: goana după profit a marilor companii de construcții a transformat piața imobiliară europeană într-o goană după speculă. Trebuie ca imobiliarele să revină la a servi oamenilor.

Pe când se pregătea să vorbească europarlamentarul român, trei activiști au început să demonteze casa stilizată din spatele său. Nu știau că Daniel Buda este din Cluj-Napoca, orașul condus de colegul său de partid, Emil Boc, în care criza locuințelor este la ea acasă, cu cele mai mari prețuri la imobiliare din România, rivalizând cu orașe din Occident. „Este o acțiune a stângii europene”, a explicat o doamnă îmbrăcată cu haine largi răspunzând nedumeririi europarlamentarului din PPE.

Astfel, clujeanul a început să vorbească în timp ce casa pentru oameni din spatele său era, pas cu pas, demontată.

„Este o discuție foarte serioasă aici la nivelul Parlamentului European legat de ceea ce înseamnă această criză a locuințelor. Vom adopta astăzi raportul privind această problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană și plecăm de la câteva realități care, din păcate, nu pot să fie contestate. Aproape jumătate din persoanele între 18 și 34 de ani stau împreună cu părinții sau contribuie la venitul gospodăriei sau beneficiază de acesta; Mai mult, 26% dintre persoanele tinere nu-și permit o locuință în acest moment”, a explicat liberalul Daniel Buda.

Raportul prezentat în cadrul Parlamentului vine cu multe alte cifre care, pe bună dreptate, marchează o schimbare de paradigmă la nivelul UE. Până acum, asigurarea de condiții de locuire la prețuri rezonabile, cel puțin la noi, a fost un subiect pe care l-au abordat în campanii electorale politicieni verzi precum Nicu Ștefănuță sau figuri din zona suveranist-populistă precum George Simion care a patentat ideea „caselor de 35.000 de euro”. Ei bine, astăzi, subiectul a intrat în „main streamu”-ul problemelor de care se ocupă politica europeană.

Revenind la cifrele raportului, le amintim pe cele mai relevante:

- Europa are un deficit de 10 milioane de locuințe;

- Aproximativ 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost și dorm pe stradă sau în adăposturi de urgență în fiecare noapte în UE, aproape 400 000 dintre aceste persoane fiind copii;

- În UE, din 2010 până în al doilea trimestru al anului 2025, chiriile au crescut cu 28,8 %, iar prețurile locuințelor cu 60,5 %;

- 10,6 % din populația urbană a UE se confruntă cu o povară excesivă a cheltuielilor cu locuința, costurile totale cu locuința reprezentând peste 40 % din venitul lor disponibil;

Ce e de făcut. „Statele membre trebuie să livreze”

„Pentru prima dată în istorie, Parlamentul European stabilește o foaie de parcurs: un pachet de simplificare pentru locuințe, autorizații mai rapide în 60 de zile, investiții în competențe, certitudine juridică și protecție pentru proprietari și chiriași, mobilizarea investițiilor private și publice, precum și un sprijin mai puternic pentru tineri, familii și persoanele cu dizabilități. Gata cu scuzele. Statele membre trebuie acum să livreze”, a explicat europarlamentarul raportor în legătură cu criza de locuire din UE, Borja Giménez Larraz (PPE).

Daniel Buda care este președintele PNL Cluj și un apropiat al primarului Emil Boc cunoaște foarte bine piața imobiliară clujeană, el fiind proprietarul a cinci apartamente și a unei case în Cluj-Napoca, deci știe ce spune atunci când critică durata foarte mare necesară pentru autorizarea construcțiilor: „În unele țări durează până la 5 ani de zile obținerea autorizației de construcție. În România, la fel, avem aceste probleme”. Cluj-Napoca este, din nou, unul dintre orașele în care procedurile de autorizare durează foarte mult.

Europarlamentarul explică o altă modalitate de a stimula construcția de noi locuințe: „Este nevoie de a se încheia parteneriate public-private de către primării, iar autoritățile publice locale, regionale sau naționale să identifice terenuri care să fie disponibile pentru a se putea edifica aceste construcții”.

Buda susține că deja sunt la dispoziția autorităților sume importante, în jur de 7,5 miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene pot fi folosiți astăzi pentru a se dezvolta acest sector de construire de locuințe la prețuri accesibile. Mai mult, România dispune de 2,37 de miliarde de euro din fondul de tranziție justă care se pot folosi la construcția de locuințe accesibile. „Din păcate, România nu a folosit în mod eficient aceste resurse financiare, dar Comisia Europeană a creat posibilitatea ca acest bani din fondul de tranziție justă, să poată să fie folosit pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea locuințelor accesibile.”

Buda susține că, în plus, folosirea de materiale prefabricate ar duce la o reducere a prețurilor undeva în jur de 20% până la 5%.

„Avem nevoie”, spune europarlamentarul, „ca la nivelul autoritățile publice locale să pregătească planurile urbanistice, viabilizarea terenurilor pentru a putea absorbi banii europeni care vor veni și mai mulți după 2027.”

Se întorc casele de 35.000 de euro ale lui Simion

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) a anunțat, din zona unde fusese dezmembrată casa pentru oameni și nu pentru speculă, „vești bune, a trecut raportul special al Comisiei pentru rezolvarea crizei locuințelor, asta înseamnă că va fi înaintat Comisiei Europene care va trebui să vină cât de curând cu o propunere care să reflecte munca noastră din Parlamentul European.” Dosarul a avut peste 1500 de amendamente.

Teodorescu, membră a grupului ECR, a explicat că este singurul europarlamentar român care a fost negociator în acest dosar. „Am lucrat direct din partea grupului ECR pe acest dosar. Nu există niciun alt eurodeputat român, din păcate, care să fi manifestat interes pentru această comisie. Toate amendamentele noastre ale ECR au trecut și ele reflectă foarte mult din planul Simion îndelung criticat în România. Repet, în caz că nu ați urmărit cu atenție. Amendamentele trecute reflectă celebrul „plan Simion” cu case de 35.000 de euro”.

Văzând nedumerirea pe fața jurnaliștilor, Georgiana explică:

„Pentru că, în sfârșit, Comisia Europeană recunoaște o chestiune pe care noi, cei de la AUR, am zis-o de mulți ani. Avem o problemă serioasă, locativă, la nivel european. Nu doar în România, în toate țările europene, să știți că există această problemă. Și, din păcate, problema aceasta stă, de cele mai multe ori, la baza crizei demografice. Este unul din principalele motive pentru care tinerii amână mult momentul pentru când se căsătoresc, se mută la casa lor și, eventual, decid să facă copii” – arată eurodeputata, de profesie avocat.

PNNR pentru locuințe

Teodorescu a fost cea care a depus un amendament care vizează soluții concrete pentru criza locuințelor: „Dat fiind că este o competență națională și nu europeană, rezolvarea crizei locuințelor, trebuia să ne gândim la soluții care să fie la îndemâna statelor membre. Nu putem să așteptăm fonduri UE de la comisie pentru că, repet, nu e de competență UE, e de competență național”. Așa că am solicitat înființarea unui program similar cu cel de tip SAFE sau, dacă vreți, cu programul care stă la baza PNRR-ului, adică statele membre să aibă posibilitatea să împrumute bani pe dobândi foarte bune negociate la nivel european, pe care apoi ele să le gestioneze în conformitate cu nevoile specifice fiecărei țări în parte.”

În cazul României, spune parlamentara, ne interesează în primul rând fonduri pentru a se construi locuințe cât mai ieftine pentru tineri, pentru oameni care sunt la începutul vieții și care au nevoie de un ajutor din partea statului. „Și bineînțeles asta să vină la pachet și cu posibilitatea contractării de credite bancare pentru a-și putea achiziționa acele locuințele, dar în condiții decente, fără să plătească niște dobânzi fenomenale”.

„Vorbim de case affordable, cum zice Uniunea Europeană și la fel zicem și noi, adică niște costuri pe care să ți le permiți”, explică Georgiana.

Extrema stângă a propus, spune ea, tot felul de soluții care pun sub semnul întrebării dreptul de proprietate. Una dintre acestea este squatting, procesul prin care este ocupată abuziv o locuință, iar proprietarul nu are dreptul să-i evacueze pe cei care îi folosesc fără drept imobilul.

Soluția este, spune Teodorescu, să construim case noi la prețuri decente. Parlamentara susține debirocratizarea, favorizarea firmelor românești, a materialelor de construcție din România.

Teodorescu: „Puteai construi un apartament cu 35.000 de euro” cu două condiții

Europarlamentara AUR a fost întrebată ce înțelege prin „affordable” și cum s-ar putea ajunge la prețuri decente.

Sunt casele de 35.000 de euro ale lui George Simion un reper de case cu preț accesibil? „Nu știu să vă spun, deci la acest moment vă dați seama, planul Simion a fost lansat în urmă cu 2 ani și jumătate, poate 3. Altele erau condițiile de piață. Ce pot să vă spune este că la acel moment pe calculele care se făcuseră, cu ipoteza obligatorie că terenul era acordat de Stat și care asigura conectarea la conductele de apă, curent, utilități ca să poți să începi construcția, se putea construi cu acei bani un apartament de 50 mp, fără adaos comercial mare și repet, cu aceste două condiții îndeplinite”.

Teodorescu a susținut că poate fi un reper prețul de 35.000 de euro, dar trebuie actualizat cu inflația, cu scumpirea materialelor. „S-au mai închis fabrici în România, între timp anumite materiale le importăm, nu le mai producem.”

Europarlamentara a mai precizat că locuința nu este la stadiul finisat, ci „la gri”.

Modelul vienez și modelul social-democrat de 25 de miliarde de euro

Dacă Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), din care face parte Georgiana Teodorescu, propune un fel de proiect SAFE pentru locuințe, bazat pe credite europene, Grupul S&D (Socialiștii și Democrații) a venit la dezbatere, prin vocea deputatului Victor Negrescu (PSD), cu o propunere de alocare a 25 de miliarde de euro printr-un amendament la următorul buget european. „25 de miliarde de euro din bugetul comun european și din BEI, cu scopul de a permite modernizarea de clădiri, scăderea costurilor de locuire, pentru a investi în construirea de locuințe sociale prin finanțare europeană adecvată”.

Nicu Ștefănuță, primul europarlamentar care a folosit în campania electorală problema locuirii, nu va vota raportul propus de Comisia specială a Parlamentului. El crede că propunerile sunt „prea slabe”.

Soluțiile văzute de el la criza locuirii nu se regăsesc în raport. „Noi (Verzii) și Stânga europeană votăm împotrivă. Un raport care zice „construiește mai mult” nu rezolvă situația. Soluția sunt locuințele sociale. În România, avem peste 90% proprietari. Locuințe sunt, dar multe sunt goale. Știm asta pentru că ENEL ne spune că sunt decuplate. Lumea ține de case ca de investiții, piața e înghețată. Poți să mai construiești încă pe atâtea, că lumea va vinde doar pentru a obține profit. Nu ajunge să construiești, ai nevoie de locuințe sociale.” El a precizat că nu este o „soluție comunistă”, având în vedere că Primăria Vienei deține zeci de mii de apartamente sociale. De asemenea, trebuie să fie construite și cămine studențești în orașele universitare, spune el.

La finalul zilei, rămâne întrebarea: Va pune în aplicare UE planul lui Simion privind casele de 35.000 de euro sau măcar de case la un preț decent?

Având în vedere propunerile concrete ale raportului Comisiei parlamentare care a încercat să găsească soluții la criza locuirii, este sigur că nu vor exista astfel de case prea curând.

O parte a planului lui Simion, însă, există în raportul Parlamentului: are și o mare componentă de marketing, așa cum a mărturisit liderul AUR despre planul său cu case de 35.000 de euro.