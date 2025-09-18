Pregătiri pentru iarnă în București. Termoenergetica începe verificarea instalațiilor de termoficare

Începând de marți, 23 septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va încărca cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică și va efectua probele de presiune la instalațiile interioare, ca parte a pregătirilor pentru sezonul rece 2025 – 2026.

Reprezentanții companiei le solicită asociațiilor de proprietari să se asigure că instalațiile din blocuri sunt funcționale și că eventualele lucrări din interiorul imobilelor au fost finalizate, pentru a preveni incidente precum inundațiile în apartamente sau subsoluri.

Fiecare asociație va fi informată în prealabil, prin afișe la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp măsurile necesare. „Este obligația asociațiilor de proprietari să verifice starea instalațiilor interioare și să finalizeze toate lucrările înainte de încărcarea acestora”, precizează Termoenergetica.

Compania va anunța ulterior data la care va începe furnizarea agentului termic pentru încălzire, conform condițiilor legale stabilite prin H.G. nr.425/1994, modificată prin H.G. nr.337/2018. Totodată, instituția reamintește că, potrivit Legii nr.325/2006, debranșările de la sistemul centralizat de încălzire nu pot fi făcute pe durata sezonului rece.

Echipele Termoenergetica și dispeceratele companiei sunt disponibile permanent pentru a rezolva eventualele probleme. Bucureștenii pot obține informații suplimentare la numerele de telefon 031.9442 și 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.