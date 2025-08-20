search
Miercuri, 20 August 2025
Termoenergetica anunță finalizarea reparațiilor după avaria majoră care a lăsat jumătate din București fără apă caldă

Publicat:

Compania Termoenergetica anunţă că a finalizat lucrările în urma avariei majore care a afectat reţeaua primară de termoficare din zona Splaiul Unirii din Capitală.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

În prezent, reţeaua primară se încarcă etapizat, pe conductă, pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură. Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum şi de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situaţie aproximativ 100 de kilometri.

Reumplerea reţelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât şi pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar şi 12 ore”, a precizat compania, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Elcen adaugă că, în noaptea de marți spre miercuri, 19-20 augusti, a repornit CET Progresu, astfel că centrala furnizează energie termică la parametrii solicitaţi de operatorul reţelei de termoficare.

„Centrala funcţionează în prezent în regim tranzitoriu, întrucât lucrările de reparaţie şi reîncărcare a reţelei primare de termoficare, aflate în responsabilitatea CMTEB, continuă în zona arondată CET Progresu. Pe măsură ce CMTEB finalizează reparaţiile şi asigură stabilizarea parametrilor hidraulici în reţea, aria de alimentare cu energie termică va creşte treptat, ceea ce va permite CET Progresu să intre într-un regim optim de funcţionare”, informează Elcen, pe aceeaşi reţea de socializare.

Electrocentrale Bucureşti menţionează că funcţionarea centralelor este direct dependentă de starea reţelei de termoficare.

Reluarea funcţionării CET Progresu, chiar şi la parametrii minimi, a fost necesară pentru a reduce impactul avariei din reţeaua de termoficare asupra consumatorilor finali”, precizează sursa citată.

Duminică seara, Termoenergetica Bucureşti a anunţat că s-a produs o avarie majoră în reţeaua primară de termoficare, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, iar Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu.

„S-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1.000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub Podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice, preciza compania.

București

