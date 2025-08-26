Lucrări la sistemul de termoficare pe încă două noi șantiere din Capitală. Când vor fi finalizate

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, anunță deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

Lucrările sunt finanțate în proporție de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării și sunt executate de SC Energomontaj SA.

„Obiectivul 3 – Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuințe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Bd. 1 Decembrie. Obiectivul 5 - Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuințe de pe str. Matei Basarab, Calea Călărași, Bd. Decebal”, a precizat edilul, marți, pe pagina sa de Facebook.

Lucrările amintite au un termen de finalizare de 12 luni.

30 de șantiere deschise pentru modernizarea sistemului de termoficare

În prezent, în Capitală se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare și înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari șantiere.

Amintim că o avarie majoră produsă pe 17 august în rețeaua primară a Capitalei a lăsat fără apă caldă peste 4.200 de blocuri.