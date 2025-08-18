search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Peste 4.200 de blocuri din Capitală, fără apă caldă. Avarie majoră în rețeaua primară de termoficare

O avarie majoră produsă duminică în rețeaua primară a Capitalei a lăsat fără apă caldă peste 4.200 de blocuri. Termoenergetica a estimat când vor fi remediate problemele.

Intervenție Termoenergetica. FOTO FB
Echipele Termoenergetica București sunt mobilizate în teren. FOTO Facebook Termoenergetica

Duminică, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

„Avarie majoră în rețeaua primară de termoficare cu diametrul de 1000 mm (...). Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, a transmis, duminică seara, pe Facebook, C.M. Termoenergetica București.

Remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei. Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, a mai precizat Termoenergetica

Potrivit Buletin de București, sunt afectate peste 4.200 de blocuri din Capitală, din totalul de 9212 care sunt conectate la rețeaua centralizată.

București

