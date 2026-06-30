search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Primăria Municipiului București anunţă inaugurarea celei mai mari reţele de adăposturi climatice din România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Primăria Capitalei va inaugura, miercuri dimineaţa, cea mai mare reţea de adăposturi climatice din România.

Adăpost climatic în București
Adăpost climatic în București FOTO: Facebook/PMB

"71 de instituţii publice ale PMB, alături de 200 de sedii de farmacii partenere, îşi deschid porţile pentru trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă şi revigorare. Găsesc aici umbră şi răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească, în unele locaţii sunt şi toalete şi truse de prim ajutor. Peste tot, accesul este gratuit", anunţă un comunicat al PMB.

Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, iar orarul este acelaşi cu cel al instituţiei-gazdă. În prezent, reţeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice, în tot Bucureştiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă de miercuri dimineaţa pe bucuresti-rezilient.pmb.ro.

Pe hartă poate fi văzut programul fiecărui adăpost, ce oferă acesta şi o secţiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic.

Platforma integrează şi reţeaua publică de cişmele a Capitalei, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.

"Teatre şi direcţii de asistenţă socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituţii de taxe şi impozite sau de stare civilă de la sectoare, farmaciile Dona şi Catena, toate acestea s-au înscris voluntar în Reţeaua de Adăposturi Climatice Bucureşti. Iar lista e deschisă", informează PMB.

Sunt invitaţi în continuare să îşi înroleze voluntar spaţiile în această reţea operatori privaţi, ONG-uri, instituţii de cult, librării, farmacii şi alte entităţi. Solicitările se depun la Direcţia de Mediu a PMB (secretariat.directiademediu@pmb.ro) şi sunt evaluate în termen de 30 de zile.

Harta cuprinde patru categorii de repere:

- albastru: spaţii administrative interioare, cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor şi personal instruit;

- portocaliu: spaţii publice exterioare, cu umbrare, vegetaţie, cişmele şi sisteme de pulverizare a apei;

- violet: spaţii mixte (interior şi exterior) - muzee, centre culturale sau hub-uri comunitare;

- verde: farmacii partenere (200) - cu apă, truse medicale, scaune şi răcoare.

Consilierii municipali au aprobat, pe 2 aprilie, înfiinţarea în Bucureşti a unei reţele de adăposturi climatice, alcătuită din spaţii publice sau private adaptate pentru a oferi confort termic în perioadele cu temperaturi extreme.

"Municipiul Bucureşti are o varietate de clădiri în patrimoniu, de la teatre, centre sociale, biblioteci - instituţii care îşi desfăşoară activitatea de zi cu zi. Înfiinţarea reţelei de adăposturi climatice nu generează un cost pentru oraş. Avem deja infrastructura, trebuie doar să o deschidem gratuit către accesul public. La nivelul Municipiului Bucureşti sunt peste 100 de instituţii şi sedii", a declarat consilierul general USR Bogdan Sabo.

Potrivit hotărârii, adăposturile vor fi accesibile tot timpul anului, iar facilităţile de răcire şi hidratare vor funcţiona sezonier, în funcţie de condiţiile meteo şi de posibilităţile tehnice ale administratorilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Caz grav în Capitală. Un glonț tras de un polițist în timpul unei urmăriri a perforat plafonul unei mașini. Numai o minune a făcut ca proprietarul să nu fie în mașină în momentul incidentului. I-ar fi trecut glonțul pe la ureche la propriu
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
CFR Cluj l-a vândut în Angola pe 350.000 de euro! Varga: „Mâine pleacă la noua echipă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România pentru care meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de furtuni, vijelii și grindină
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Două surori gemene în vârstă de 15 luni, găsite moarte în propria casă. Ce le-a spus anchetatorilor mama fetițelor
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
observatornews.ro
image
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi ca asistent medical pentru o pensie cât mai mare. Regula pe care mulți o află prea târziu
playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, filmare specială de la logodna cu Antonia Salanță. Imagini nemaivăzute cu atacantul de la FCSB și soția sa
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
Experiment inedit pe caniculă: un bărbat din Milano și-a gătit la soare o friptură de vită
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
S-a aflat averea lui Nicușor Dan. Lista completă a banilor pe care îi are în cont
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Paradisul ascuns din Grecia aflat la doar două ore de Atena. Are ape cristaline și un port desprins din povești
click.ro
image
Ce bacșiș a lăsat un român la un restaurant din Vama Veche. Nota de plată a fost 200 de lei: „Moda asta cu tips-ul ar trebui să se termine”
click.ro
image
Secretele vedetelor pe timp de caniculă. Câtă apă trebuie să bem în zilele toride de vară: „Hidratarea e esențială”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după explozia care s-a soldat cu trei victime
image
Paradisul ascuns din Grecia aflat la doar două ore de Atena. Are ape cristaline și un port desprins din povești

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic