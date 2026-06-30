Primăria Municipiului București anunţă inaugurarea celei mai mari reţele de adăposturi climatice din România

Primăria Capitalei va inaugura, miercuri dimineaţa, cea mai mare reţea de adăposturi climatice din România.

"71 de instituţii publice ale PMB, alături de 200 de sedii de farmacii partenere, îşi deschid porţile pentru trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă şi revigorare. Găsesc aici umbră şi răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească, în unele locaţii sunt şi toalete şi truse de prim ajutor. Peste tot, accesul este gratuit", anunţă un comunicat al PMB.

Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, iar orarul este acelaşi cu cel al instituţiei-gazdă. În prezent, reţeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice, în tot Bucureştiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă de miercuri dimineaţa pe bucuresti-rezilient.pmb.ro.

Pe hartă poate fi văzut programul fiecărui adăpost, ce oferă acesta şi o secţiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic.

Platforma integrează şi reţeaua publică de cişmele a Capitalei, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.

"Teatre şi direcţii de asistenţă socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituţii de taxe şi impozite sau de stare civilă de la sectoare, farmaciile Dona şi Catena, toate acestea s-au înscris voluntar în Reţeaua de Adăposturi Climatice Bucureşti. Iar lista e deschisă", informează PMB.

Sunt invitaţi în continuare să îşi înroleze voluntar spaţiile în această reţea operatori privaţi, ONG-uri, instituţii de cult, librării, farmacii şi alte entităţi. Solicitările se depun la Direcţia de Mediu a PMB (secretariat.directiademediu@pmb.ro) şi sunt evaluate în termen de 30 de zile.

Harta cuprinde patru categorii de repere:

- albastru: spaţii administrative interioare, cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor şi personal instruit;

- portocaliu: spaţii publice exterioare, cu umbrare, vegetaţie, cişmele şi sisteme de pulverizare a apei;

- violet: spaţii mixte (interior şi exterior) - muzee, centre culturale sau hub-uri comunitare;

- verde: farmacii partenere (200) - cu apă, truse medicale, scaune şi răcoare.

Consilierii municipali au aprobat, pe 2 aprilie, înfiinţarea în Bucureşti a unei reţele de adăposturi climatice, alcătuită din spaţii publice sau private adaptate pentru a oferi confort termic în perioadele cu temperaturi extreme.

"Municipiul Bucureşti are o varietate de clădiri în patrimoniu, de la teatre, centre sociale, biblioteci - instituţii care îşi desfăşoară activitatea de zi cu zi. Înfiinţarea reţelei de adăposturi climatice nu generează un cost pentru oraş. Avem deja infrastructura, trebuie doar să o deschidem gratuit către accesul public. La nivelul Municipiului Bucureşti sunt peste 100 de instituţii şi sedii", a declarat consilierul general USR Bogdan Sabo.

Potrivit hotărârii, adăposturile vor fi accesibile tot timpul anului, iar facilităţile de răcire şi hidratare vor funcţiona sezonier, în funcţie de condiţiile meteo şi de posibilităţile tehnice ale administratorilor.