Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Pompierii intervin în București din cauza vremii extreme: copaci doborâţi şi cabluri rupte

Publicat:

Pompierii din Bucureşti au fost solicitaţi joi seară să intervină în mai multe zone ale Capitalei, după ce vremea rea a provocat căderi de copaci, desprinderi de elemente de construcţie şi ruperea unor cabluri electrice.

Vremea rea a provocat căderi de copaci în București FOTO: Arhivă
Vremea rea a provocat căderi de copaci în București FOTO: Arhivă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov a anunţat că a primit mai multe solicitări de intervenţie ca urmare a fenomenelor meteo.

La momentul transmiterii ştirii, pompierii acţionează în următoarele locaţii:

  • Strada Reactorului - un copac care riscă să cadă
  • Strada Ostrov - un alt copac aflat în pericol de prăbuşire
  • Bulevardul Theodor Pallady - elemente de construcţie care pot să se desprindă
  • Şoseaua Alexandriei - copac în pericol de cădere
  • Strada Roşiori - o creangă căzută pe carosabil
  • Bulevardul Gheorghe Şincai - cablu electric rupt

Coduri meteo de vreme severă

Meteorologii avertizează că până sâmbătă dimineaţă vremea va fi deosebit de rece, cu ploi abundente, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite la peste 1.500 de metri altitudine.

Începând de joi seară, judeţele Olt şi Dolj se află sub Cod roşu de ploi abundente, unde cantităţile de apă ar putea atinge 100-110 litri pe metrul pătrat. Alte judeţe din jumătatea de sud a ţării sunt vizate de avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de precipitaţii.

Totodată, un Cod galben de vânt puternic este în vigoare pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi sudul Moldovei, iar Capitala şi alte nouă judeţe se află sub Cod portocaliu de vijelii. De asemenea, meteorologii au emis avertizări de ninsori abundente pentru estul Carpaţilor Meridionali, Carpaţii de Curbură şi zona montană a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

București

