Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Video Circulația pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este a doua oară într-o săptămână când se ia o astfel de decizie

Publicat:

Circulația pe Transalpina este oprită începând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile.

Transalpina FOTO: Daniel Guță (Adevărul)
Transalpina FOTO: Daniel Guță (Adevărul)

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârșia Lotrului (județul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Circulaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Meteorologii au anunţat că de joi până sâmbătă seară temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge. Zone din jumătatea de sud a ţării se vor afla în acest interval sub avertizări de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului.

La munte, la peste1500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 - 40 de centimetri.

