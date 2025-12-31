search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
George Simion face bilanțul: „2025, un an de ruptură. Ce urmează va fi mai greu”. Ce spune despre susținerea lui Călin Georgescu

Liderul AUR George Simion a caracterizat 2025 drept „un an de ruptură” pentru democrație, în care partidul său s-a opus abuzurilor și a susținut respectarea votului cetățenilor.

George Simion, liderul AUR FOTO: Facebook
George Simion, liderul AUR FOTO: Facebook

Președintele AUR, George Simion, a subliniat pe blogul său personal consolidarea internă a formațiunii, creșterea în alegerile parțiale și acțiunile politice din Parlament ca instrumente pentru a contracara guvernarea, afirmând că AUR va continua să lupte „fără frică și fără compromisuri”.

"2025 nu a fost un an ca oricare altul. A fost un an de ruptură. Un an în care s-a văzut limpede cât de fragilă este democrația atunci când cei aflați la putere decid că voința populară poate fi ignorată. A fost un an în care am fost puși în fața unei alegeri simple și dure: acceptăm abuzul sau ne opunem lui. Eu am ales să mă opun", susține liderul AUR.

Tăcerea ca formă de trădare

Simion e de părere că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, România a intrat într-o zonă periculoasă, în care regulile au fost schimbate din mers, iar votul cetățenilor a fost tratat ca un detaliu incomod.

"Am simțit că tăcerea ar fi o formă de trădare. De aceea am ieșit în stradă alături de români. Nu din orgoliu, nu pentru capital politic, ci pentru un principiu care nu poate fi negociat: într-o democrație, votul nu se anulează. Am văzut oameni simpli, familii, pensionari, tineri, veniți la proteste din toate colțurile țării – și din afară – nu pentru un partid, ci pentru respect. Pentru dreptul de a fi ascultați. Pentru sentimentul că țara asta încă le mai aparține. Dacă în 2025 am fi ales tăcerea, România ar fi intrat definitiv într-o democrație de fațadă, în care votul există doar pe hârtie, iar decizia reală se ia în afara voinței poporului”, spune Simion.

Suținere asumată pentru Călin Georgescu

Liderul AUR afirmă că susținerea acordată lui Călin Georgescu a venit din aceeași logică.

"A fost o decizie asumată, nu comodă. Într-un moment în care mulți au preferat să stea la adăpost, am ales să susțin un mesaj care vorbea despre suveranitate, demnitate și interes național, fără să ceară permisiunea sistemului.

În luna mai, în urma eliminării abuzive a lui Călin Georgerscu din cursa electorală, am intrat în cursa prezidențială împotriva lui Nicușor Dan știind că va fi o confruntare inegală. Am știut că aparatul mediatic va funcționa într-o singură direcție. Am știu că presiunea va fi enormă. Că se vor folosi de toate pârghiile, de toate goarnele, pentru a ne discredita mișcarea. Dar am considerat că românii au dreptul să audă o alternativă clară, fără ocolișuri, fără limbaj dublu. O alternativă care spune lucrurilor pe nume", arată George Simion.

Citește și: Ponta îl atacă pe George Simion: „Iar a făcut o șmecherie / Ciucu poate nu se mută la Cotroceni în 2030”

AUR a ajuns pe primul loc în sondaje

Acesta vorbește și despre creșterea fulminantă înregistrată de AUR în sondaje, unde se află pe primul loc în preferințele românilor.

"AUR a crescut, s-a sudat, s-a maturizat. Am construit structuri, am format oameni, am rezistat presiunilor și am rămas uniți atunci când miza a fost mare. Acest lucru contează, pentru că bătăliile care urmează nu se câștigă de unul singur.

Toamna acestui an a fost despre construcție și consolidare. În organizațiile județene ale AUR au avut loc alegeri interne care au întărit partidul și care au pus accent pe disciplină, responsabilitate și pregătire pentru guvernare. Nu a fost spectacol, ci muncă serioasă, din interior", consideră liderul AUR.

Simion susține că alegerile parțiale locale au transmis un semnal politic clar.

"La București, candidatul susținut de AUR o obținut locul al doilea, depășind candidații PSD și USR: La Buzău, într-unul dintre cele mai subjugate județe de către PSD, candidatul AUR a ieșit pe locul doi. Sunt rezultate care arată că această coaliție împotriva naturii, construită în jurul guvernului Bolojan, începe să se erodeze, în timp ce AUR crește, se stabilizează și câștigă teren real".

Moțiunile de cenzură, gestuiri politice necesare

George Simion vorbește și despre opoziția făcută în parlament și despre nenumăratele moțiuni de cenzură depuse.

"În Parlament, AUR nu a jucat teatru! Moțiunile de cenzură depuse împotriva guvernului Bolojan nu au fost gesturi simbolice, ci acte politice necesare. Cineva trebuia să spună public că această guvernare apasă pe umerii românilor, guvernează prin excepții și evită răspunderea la fiecare pas. Chiar și fără majoritate, am ales să folosim toate instrumentele democratice pentru a expune adevărul. Pentru a opri glisarea către autoritarism.

La final de an, inclusiv adversarii politici au ajuns să constate un fapt incomod: nivelul de încredere pe care românii mi-l acordă este mai mare decât cel de care se bucură Nicușor Dan. Nu privesc acest lucru ca pe o victorie personală. Îl privesc ca pe un semnal grav despre ruptura dintre stat și cetățean.

Este dovada că românii caută lideri care nu se feresc de confruntare și care nu se retrag de pe poziții atunci când presiunea devine reală", consideră liderul AUR.

Acesta spune că 2025 a fost un an greu, un an de presiuni, etichete și încercări de izolare. în care a fost atacat, caricaturizat și demonizat, însă anunță că 2025 a fost doar contră, pregătirea.

Ce urmează va fi mai greu, mai dur și mai clar. Știm ce avem de făcut și știm pentru cine luptăm până la capăt.


Politică

