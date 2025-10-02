Pericol în București și Ilfov. Meteorologii anunță rafale de până la 85 km/h: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime”

Joi, 2 octombrie, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de vreme rea pentru București și Ilfov, valabil până vineri la ora 10.00.

În intervalul menționat se vor semnala intensificări puternice ale vântului susținute cu rafale de 70...85 km/h.

„Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:

- evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime;

- închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

- nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

ISU B-IF a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale”, transmite site-ul fiipregatit.ro.

Miercuri, ANM anunțase că, în perioada 2 – 4 octombrie, vremea se va răci semnificativ în toată ţara, iar ploile abundente şi vântul puternic vor afecta mai multe regiuni, în special sudul şi estul României.

Din dimineaţa zilei de joi, ploile se vor extinde din sud-vest către întreaga ţară, iar cantităţile de apă pot depăşi local 70 – 90 l/mp.

Meteorologii au emis mai multe avertizări pentru intervalul 2 – 3 octombrie: cod galben de ploi pentru vestul Munteniei şi sudul Banatului, cu precipitaţii de 25 – 50 l/mp, şi cod portocaliu de ploi pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea şi Gorj, unde se pot acumula 50 – 70 l/mp.

De asemenea, vântul va atinge viteze de 50 – 70 km/h în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi sudul Moldovei, iar în Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Ilfov, Bucureşti şi pe litoral rafalele vor depăşi 70 km/h, conform avertizărilor cod portocaliu.

În zona montană, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, stratul de zăpadă va fi de 10 – 20 cm, iar în Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu se vor acumula 30 – 40 cm.