Alertă meteo de Cod portocaliu de vânt în București și în mai multe județe din țară. Autoritățile din Capitală, mobilizate

Meteorologii au emis cod portocaliu de vânt în București și în mai multe județe din țară. În Capitală, Poliția Locală inspectează șantierele, Administrația Străzilor verifică semafoarele și infrastructura rutieră, iar echipele ALPAB sunt pregătite să intervină în parcuri pentru arborii afectați de vijelie.

Potrivit ANM, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona litorală a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70…85 km/h, începând de joi seară și până vineri dimineață.

Primăria Capitalei precizează că Poliția Locală securizează utilajele, structurile și panourile publicitare aflate pe domeniul public.

Echipele Administrației Străzilor verifică funcționarea semafoarelor, iar Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și pregătesc intervenții rapide în caz de defecțiuni.

Cetățenii pot semnala problemele cauzate de vreme la numărul gratuit 0800.800.868. Autoritățile recomandă prudență și evitarea deplasărilor neesențiale.