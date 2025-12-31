search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ar putea arăta locuințele viitorilor coloniști de pe Marte și Lună

0
0
Publicat:

Oamenii care vor ajunge, într-o zi, să trăiască pe Marte sau pe Lună ar putea locui în structuri imprimate 3D, construite aproape integral de roboți, folosind materiale locale. O serie de concepte dezvoltate în cadrul unei competiții organizate de NASA oferă indicii despre cum ar putea arăta aceste prime așezări extraterestre.

Pentru viitorii coloniști, locuințele imprimate de roboți ar putea fi o soluție practică/FOTO:X
Pentru viitorii coloniști, locuințele imprimate de roboți ar putea fi o soluție practică/FOTO:X

NASA Centennial Challenge, un program desfășurat pe parcursul a patru ani, a invitat echipe de arhitecți, ingineri și cercetători să proiecteze habitate pentru „explorarea spațiului îndepărtat”. Condiția-cheie: clădirile să poată fi construite cu intervenție umană minimă și, pe cât posibil, din resurse disponibile direct pe Lună sau pe Marte.

„Adăpostul este o necesitate evidentă atunci când ne pregătim să explorăm lumi dincolo de planeta noastră”, explica Steve Jurczyk, fost oficial NASA, pe parcursul competiției. „Dar spațiul și greutatea la bordul vehiculelor spațiale sunt extrem de limitate. De aceea, căutăm tehnologii care să combine materialele pe care le transportăm cu cele disponibile la destinație — în acest caz, solul.”

Roboți constructori și orașe sub suprafață

Multe dintre concepte se bazează pe utilizarea roiurilor de roboți minieri. Aceștia ar urma să excaveze regolit — stratul de praf și rocă de la suprafața planetelor — care este apoi procesat și folosit ca material de construcție.

Un proiect realizat de studiourile Hassell și EOC propune folosirea unor roboți pe roți care colectează materialul local și îl transformă în „cerneală” pentru imprimare 3D. Structurile rezultate ar avea culori similare cu peisajul marțian și s-ar integra vizual în mediul înconjurător.

Alte concepte explorează ideea unor orașe modulare, conectate prin tuneluri, care ar oferi protecție împotriva radiațiilor și a variațiilor extreme de temperatură de la suprafața planetei.

Turnuri, cupole și module gonflabile

Echipa AI. SpaceFactory din New York a imaginat un turn cilindric realizat din bioplastic armat cu fibră de bazalt. Forma este aleasă pentru a maximiza spațiul interior și pentru a reduce stresul structural. Construcția are un sistem cu pereți dubli, care permite dilatarea și contractarea în funcție de variațiile mari de temperatură de pe Marte.

Un alt proiect, dezvoltat de cercetători de la Northwestern University, combină imprimarea 3D cu structuri gonflabile. Roboții ar crea mai întâi o fundație solidă, apoi ar desfășura o cupolă gonflabilă, care este ulterior acoperită cu un strat protector imprimat. Modulele ar include spații de locuit, laboratoare și zone comune, legate între ele printr-o rețea de tuneluri.

Proiectele realizate de SEArch+/Apis Cor pun accent pe protecția împotriva radiațiilor cosmice — una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea coloniștilor. Aceste habitate folosesc straturi groase de regolit și polietilenă de înaltă densitate, combinate astfel încât să permită pătrunderea luminii naturale fără a compromite siguranța.

Imprimante mobile și construcții autonome

O altă idee presupune utilizarea unor imprimante 3D mobile, transportate pe suprafața planetei de un modul de aterizare. Acesta ar extrage materiale locale — precum oxid de calciu sau rocă marțiană — le-ar procesa și le-ar transforma în structuri locuibile. După finalizarea unei clădiri, modulul s-ar deplasa pentru a începe construcția următoarei.

Conceptul X-Arc merge și mai departe, propunând fabricarea pe Marte a unor materiale precum polietilena, care ar fi apoi amestecată cu bazalt local pentru a crea structuri imprimate pe trei niveluri, completate ulterior cu elemente prefabricate montate de roboți.

Cât de departe suntem de Marte?

Deocamdată, toate aceste proiecte rămân la stadiul de concepte. Nu există nicio garanție că vor fi implementate, însă ele oferă o perspectivă realistă asupra direcției în care se îndreaptă explorarea spațială.

Marte este a patra planetă de la Soare și este considerată cea mai promițătoare candidată pentru colonizare, după Pământ. O zi marțiană este similară cu cea terestră, dar un an durează 687 de zile pământene. Temperaturile pot varia de la aproximativ 20 de grade Celsius până la minus 150 de grade.

Distanța dintre Pământ și Marte se schimbă constant, dar, în medie, este de aproximativ 225 de milioane de kilometri. Cu tehnologia actuală, o călătorie până pe Marte durează între patru și unsprezece luni.

Pentru viitorii coloniști, locuințele imprimate de roboți ar putea fi nu doar o soluție practică, ci și o condiție esențială pentru supraviețuire — un prim pas spre transformarea unei planete ostile într-un spațiu locuibil.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Chirilă, Rimes, Moga, pe capul lui BOLOJAN, în prag de An Nou! Ce îi reproșează cântăreții
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenementele
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
observatornews.ro
image
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Cresc amenzile de circulaţie în 2026! La cât ajunge punctul, şoferii trebuie să fie mai prudenţi în trafic
playtech.ro
image
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Captura anului! Ce a găsit FBI în garajul unuia dintre cei mai căutați oameni din lume
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini în București în 2026. Categorii la care impozitul scade
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Ce să mănânci în noaptea de Anul Nou, ca să ai noroc total, nu ”cu porția”. Tradițiile care nu dau greș

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă