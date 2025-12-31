search
Două țări au intrat deja în anul 2026. Cum „se plimbă" Revelionul pe glob

0
0
Publicat:

Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati este primul loc locuit din lume care a intrat în Noul An, cu o oră înaintea Noii Zeelande. La scurt timp după miezul nopții local, Revelionul este sărbătorit și în alte state din Pacific, precum Samoa și Tonga.

De ce Kiribati este „prima” la Revelion

Explicația ține de geografie și de Linia Internațională a Datei. Insulele Line ale statului Kiribati folosesc fusul orar UTC+14, unul dintre cele mai avansate din lume. Astfel, acolo începe o nouă zi înaintea oricărui alt teritoriu locuit de pe glob.

În anii ’90, autoritățile din Kiribati au decis să modifice fusurile orare, astfel încât întregul arhipelag să aibă aceeași dată calendaristică. Această schimbare a mutat, practic, „linia” trecerii în noul an mai spre est, oferind Kiribati avantajul simbolic de a întâmpina primul Anul Nou.

Noua Zeelandă a intrat și ea în anul 2026

Cum „se plimbă” Anul Nou pe glob

Diferențele de fus orar fac ca trecerea în 2026 să se întindă pe mai bine de 24 de ore, din Pacificul central până în ultimele insule din apropierea Americilor.

Primii care intră în 2026

(31 decembrie, ora României)

  • 12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026
  • 12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”
  • 13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), Samoa, Tonga, Tokelau

Valul Australiei și Asiei

(31 decembrie, ora României)

  • 15:00 – Australia (Sydney, Melbourne)
  • 15:30 – Australia (Adelaide)
  • 16:30 – Australia (Darwin)
  • 17:00 – Japonia (Tokyo), Coreea de Sud (Seoul)
  • 17:15 – Australia (Eucla), fus rar „și 15”

Apoi, Anul Nou ajunge în:

  • 18:00 – China (Beijing), Singapore, Filipine, Australia (Perth)
  • 19:00 – Thailanda, Vietnam, Indonezia
  • 19:30 – Myanmar
  • 20:00 – Bangladesh
  • 20:15 – Nepal
  • 20:30 – India și Sri Lanka
  • 21:00 – Pakistan
  • 21:30 – Afganistan
  • 22:00 – Emiratele Arabe Unite
  • 22:30 – Iran
  • 23:00 – Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul)

Miezul nopții în România și Europa

(1 ianuarie 2026, ora României)

  • 00:00 – România intră în 2026, alături de Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud
  • 01:00 – Europa Centrală: Germania, Franța, Italia, Spania
  • 02:00 – Marea Britanie (Londra) și Portugalia (Lisabona)

Americile: când intră SUA și Canada

(1 ianuarie 2026, ora României)

  • 05:30 – Canada (Newfoundland – St. John’s)
  • 07:00 – SUA (New York)
  • 08:00 – SUA (Chicago)
  • 09:00 – SUA (Denver)
  • 10:00 – SUA (Los Angeles)
  • 11:00 – SUA (Alaska – Anchorage)
  • 12:00 – SUA (Hawaii – Honolulu)

Ultimii care intră în 2026

(1 ianuarie 2026, ora României)

  • 13:00 – Samoa Americană (Pago Pago), printre ultimele teritorii locuite
  • 14:00 – Insulele Baker și Howland (nepopulate), ultimele zone de pe glob care „închid” Revelionul

Fusurile orare „ciudate”: ore și minute neobișnuite

Pe lângă fusurile „fixe”, există zone care folosesc diferențe de 30 sau 45 de minute, o raritate la nivel global:

  • „și 45” – Insulele Chatham, Nepal, Eucla (Australia)
  • „și 30” – India, Sri Lanka, Myanmar, Iran, Newfoundland (Canada), Insulele Marquesas

Astfel, Revelionul nu este un singur moment global, ci un eveniment care „călătorește” timp de peste o zi în jurul lumii, de la micile insule din Pacific până la ultimele teritorii din apropierea Americilor.

