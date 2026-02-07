Lucrări suspendate la Centura Clujului, după ce o firmă a fost declarată câștigătoare fără să fi participat la licitație. Ce spune Emil Boc

Contractul pentru Centura Metropolitană a Clujului este în centrul unui scandal de proporţii, după ce una dintre firmele declarate câștigătoare susține că nu a participat la licitație și că a fost inclusă în asociere pe baza unor documente false.

Acuzații de fraudă, contract suspendat și presiuni pentru reziliere

Controversa privind atribuirea contractului pentru tronsonul principal al Centurii Metropolitane a Clujului se amplifică, pe fondul unor acuzații grave legate de modul în care a fost constituită asocierea de firme declarată câștigătoare.

Asociația Pro Infrastructura, o organizație care monitorizează marile proiecte de infrastructură, cere explicit Primăriei Cluj-Napoca să rezilieze contractul, după ce o companie din Bosnia afirmă că nu și-a dat acordul pentru participare și că ar fi fost inclusă în documentație prin fals.

Cazul a ajuns între timp în atenția procurorilor DNA, iar autoritățile locale au decis suspendarea contractului până la clarificarea situației juridice. Tronsonul principal al centurii nu a intrat încă în faza de execuție, fiind blocat în etapa de proiectare.

Ce spune Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că le-a transmis un termen limită de 10 zile firmelor implicate în asociere - Dimex și Integral - pentru a-și rezolva neînțelegerile contractuale. În lipsa unui acord, municipalitatea ia în calcul încetarea unilaterală a contractului.

„Am solicitat celor doi asociați la proiectul Centurii Metropolitane a Clujului, Dimex și Integral, să rezolve disputa contractuală pe care o au în maxim 10 zile lucrătoare. În cazul în care nu vor face acest lucru, voi solicita departamentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să analizeze rezilierea unilaterală a contractului”, a transmis pe Facebook, vineri, 6 februarie, Emil Boc.

Potrivit edilului, firma bosniacă Integral,care deține o participație minoră în asociere,a informat municipalitatea la câteva luni după adjudecarea licitației că nu a participat la procedură și că documentele depuse în numele său ar fi neautentice.

„După cinci luni de zile de la câștigarea licitației, unul dintre asociați, firma Integral din Bosnia, cea care deține 1% din asociere, ne informează că ea nu a participat la licitație și precizează faptul că documentele depuse de firma Dimex în numele lor la licitație sunt false”, explică primarul.

Acuzații de fals

Compania românească Dimex, liderul asocierii, respinge acuzațiile și susține că întreaga documentație depusă este legală și susținută de acte oficiale, inclusiv autentificate notarial. Reprezentanții firmei afirmă că asocierea a fost semnată de un împuternicit legal al companiei bosniace.

„Firma Dimex ne precizează că toate documentele depuse la licitație sunt legale, prezentând documente de asociere semnate inclusiv la un notar în Bulgaria de către un împuternicit legal al firmei Integral”, a explicat Emil Boc.

De partea cealaltă, Integral susține că niciun reprezentant al conducerii nu a mandatat semnarea documentelor de asociere, contrazicând direct versiunea liderului de proiect.

Pe durata verificărilor, Primăria a suspendat contractul și a anunțat că așteaptă concluziile anchetatorilor și ale consultanților juridici. Administrația locală nu a emis alte declarații directe, precizând doar că procedura de atribuire a fost legală. În paralel, a fost angajată o firmă de avocatură pentru consultanță privind pașii următori.

Presiuni pentru reziliere

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura consideră că, în condițiile actuale, singura soluție viabilă este rezilierea contractului și reluarea procedurilor.

„În opinia noastră, din informațiile pe care le avem în acest moment, varianta fezabilă este rezilierea și mutarea proiectului la o autoritate contractantă mai competentă (CNAIR sau CNIR) care să relanseze rapid o nouă licitație... a patra! Alternativa? Tactica struțului, fuga de răspundere a domnului Boc și așteptarea timp de cel puțin 2 ani de zile ca să se termine ancheta penală în curs. Cu riscul, evident, ca la finalul ei să ajungem... tot la reziliere, în ipoteza în care asocierea va fi găsită vinovată și se va trezi în imposibilitatea de a-și onora obligațiile contractuale”, a declarat Ionuț Ciurea, director executiv Pro Infrastructura.

Organizația avertizează că tergiversarea deciziei va duce la întârzieri suplimentare pentru un proiect considerat vital pentru zona metropolitană.

„În acest moment soluție este foarte simplă, și anume rezilierea contractului. (...) Nu contează că tu ai 1% sau 0,1% din valoarea contractului, nu contează. Este irelevant lucrul ăsta, pentru că tu participi la licitație și în asocierea respectivă, nu cu o chestiune financiară, nu ca un terț susținător din punct de vedere financiar sau ca un executor pe anumite elemente, ci cu experiența pe tuneluri.

Cei care au de suferit sunt clujenii, care așteaptă acest proiect vital de aproape 20 de ani”, a punctat directorul executiv de la Pro Infrastructura.

În acest moment, lucrări efective se desfășoară doar pe un segment scurt, de aproximativ 2 kilometri, între vestul municipiului Cluj-Napoca și amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgență, tronsonul principal, de aproximativ 40 de kilometri, neintrând încă în execuție.

Licitația pentru centura ocolitoare a fost câștigată de o companie românească în asociere cu constructori din Bulgaria și Bosnia, însă validitatea acestei formule de asociere este acum pusă sub semnul întrebării de acuzațiile aflate în curs de investigare.