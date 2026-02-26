Video Cum arată în imagini 3D lotul 2 al viitoarei autostrăzi Craiova - Filiași. Cât vor dura lucrările

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a publicat joi, 26 februarie, animația grafică 3D a Lotului 2 al Autostrăzii Craiova – Filiași din drumul de mare viteză Craiova - Târgu Jiu.

Potrivit instituției, lotul are aproximativ 14,4 km, va fi realizat ca autostradă, iar contractul are o durată de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuție.

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 1,96 miliarde lei, fără TVA.

„Lotul 2 va asigura legătura între Nodul Rutier Craiova Nord și zona Ișalnița – Filiași, contribuind la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere”, precizează DRDP Craiova.

Proiectul include lucrări majore, printre care un viaduct de aproximativ 843 m peste CF100, DN6/E70 și râul Brădești, un pod de 264 m peste râul Amaradia și două spații de servicii moderne, fiecare cu câte 8 puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

„Prin acest proiect, facem un pas concret către o rețea rutieră modernă, sigură și adaptată nevoilor de mobilitate ale regiunii. Investim responsabil în infrastructură pentru dezvoltare pe termen lung”, mai transmite sursa citată.

Întregul drum de mare viteză Craiova – Târgu Jiu va avea 110 km, împărțiți în 6 loturi. Între Craiova și Filiași se va construi autostradă, iar între Filiași și Târgu Jiu – drum expres.

Lotul 4 va marca tranziția între cele două tipuri de profil rutier.