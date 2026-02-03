Haos pe DN1 Otopeni: 150.000 de șoferi pierd zilnic o oră în trafic din cauza restricțiilor. Petiție pentru reluarea circulației

O petiție online a fost lansată de 150.000 de șoferi care tranzitează zilnic DN1 Otopeni, nemulțumiți că lucrările la stația de metrou au redus benzile de circulație, provocând blocaje de peste o oră pe zi. Semnatarii cer autorităților soluții urgente pentru fluidizarea traficului.

Pentru a atrage atenția autorităților, un grup de șoferi a lansat o petiție online prin care solicită readucerea la normalitate a traficului pe DN1.

„Noi, cetățenii și șoferii care tranzităm zilnic DN1 – Otopeni, solicităm identificarea și implementarea urgentă a unei soluții tehnice pentru readucerea celor două benzi de circulație desființate din cauza lucrărilor la stația de metrou”, se arată în petiție.

Semnatarii atrag atenția că, în orele de vârf, „șoferii pierd peste o oră pe zi, ceea ce înseamnă peste 150.000 de ore pierdute zilnic”. Aceștia reclamă creșterea poluării și a nivelului de stres, întârzieri la serviciu și în transportul de marfă, precum și dificultăți în accesul către Aeroportul Henri Coandă.

„Timpul pierdut în trafic nu poate fi recuperat, iar viața oamenilor nu trebuie sacrificată din lipsă de organizare sau soluții tehnice”, afirmă semnatarii petiției.

Inițiatorii petiției susțin că există soluții tehnice viabile, precum poduri metalice provizorii, utilizate frecvent în proiecte similare din România și Uniunea Europeană, și cer implementarea acestora pentru păstrarea capacității de trafic, readucerea benzilor la starea inițială, transparență privind durata reală a lucrărilor și asumarea responsabilității de către firma constructoare pentru impactul generat.

„Susținem realizarea Magistralei de Metrou M6 și înțelegem importanța strategică a acestui proiect pentru dezvoltarea zonei și a Capitalei. Cu toate acestea, solicităm ca execuția lucrărilor să fie realizată cu respectarea dreptului cetățenilor la mobilitate, prin identificarea unor soluții tehnice care să permită repunerea celor două benzi de circulație în cel puțin două puncte critice de pe DN1: în dreptul orașului Otopeni și în zona Liceului Francez. În secolul XXI, metroul se construiește pe sub clădiri, biserici, zone dens urbanizate și chiar pe sub ape, ceea ce demonstrează că există capacitatea tehnică pentru soluții complexe. Considerăm, așadar, că este rezonabil și necesar să se găsească soluții pentru menținerea capacității de trafic pe una dintre cele mai importante artere rutiere din România”, mai spun cei care ai lansat petiția online.

Restricții de circulație pentru construcția Magistralei 6 de metrou

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând cu 10 septembrie 2025, pe sectorul DN1 cuprins între km 14+185 și km 14+345 pe raza localității Otopeni au fost impuse restricții pentru continuarea lucrărilor la stația de metrou Otopeni.

Magistrala de metrou M6, care va lega Capitala de Aeroportul „Henri Coandă”, va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, 12 stații și 12 trenuri moderne.

În prezent, traficul se desfășoară pe două benzi pe sens, față de șase benzi inițiale.

Autoritățile subliniază că restricțiile sunt temporare și necesare pentru finalizarea proiectului.