O femeie din București, reținută după ce și-a trimis singură amenințări și l-a învinuit pe fostul soț. Ce mesaje terifiante și-a înscenat

O femeie de 35 de ani din București a fost reținută de polițiști după ce anchetatorii au descoperit că și-a trimis singură mesaje de amenințare cu violență extremă și a acuzat apoi că ar fi fost trimise de fostul soț. Cazul a dus la percheziții în județul Suceava și la aducerea bărbatului la audieri în Capitală, însă cercetările au arătat că totul fusese o înscenare.

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, „la data de 14 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au reținut o femeie, în vârstă de 35 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare”.

Ancheta a pornit după ce, pe 5 ianuarie 2026, femeia a reclamat că ar fi primit, printr-o aplicație de mesagerie, amenințări cu „acte de violență extremă”, atât la adresa ei, cât și a copilului, mesaje pe care le-ar fi atribuit fostului soț. Între cei doi exista deja un ordin de protecție emis de instanță pe 27 octombrie 2025.

Unul dintre mesajele reclamate avea un conținut șocant: „O să te omor și o să-mi facă plăcere și pe tine și pe jegul ăla de copil. Copilul este slăbiciunea ta și eu știu unde te voi lovi să te doară. Nimeni nu o să te creadă. Eu fac legea. Îți suflu în ceafă, animalo. Sărbători fericite!”.

Sesizarea a dus imediat la măsuri operative. Polițiștii au efectuat inclusiv o percheziție domiciliară în județul Suceava, cu sprijinul IPJ Suceava, iar bărbatul a fost adus la audieri la București.

Cum a fost descoperită înscenarea

În urma verificărilor, anchetatorii au ajuns la o concluzie neașteptată. „În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că femeia ar fi achiziționat o cartelă de telefonie mobilă preplătită, pe care ar fi instalat o aplicație de mesagerie, iar ulterior ar fi transmis către propriul număr de telefon un mesaj de amenințare cu acte de violență extremă, inducând astfel în eroare organele judiciare cu privire la proveniența mesajului”, arată poliția.

Cu alte cuvinte, femeia ar fi cumpărat o cartelă SIM, ar fi introdus-o într-un alt telefon și și-ar fi trimis singură mesajele, pentru ca apoi să meargă la poliție și să-l acuze pe fostul soț. Surse din anchetă spun că gestul ar fi fost făcut „ca să se răzbune” pe acesta.

În baza probelor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cine este fostul soț

Bărbatul indicat inițial ca autor al amenințărilor este un militar din Vatra Dornei, plutonier major Gheorghe Andrei Ghinghiloschi, zis „Ghinghi”, un nume cunoscut deja în mai multe dosare penale.

El a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj-Napoca la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența drogurilor. De asemenea, Tribunalul Militar Iași i-a stabilit o pedeapsă de 6 luni de închisoare, cu amânarea aplicării, pentru „părăsirea postului sau comenzii”, potrivit Monitorul de Suceava.

În paralel, militarul este trimis în judecată într-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Suceava. Procurorii spun că ar fi fost implicat în rețele care distribuiau droguri în zona Dornelor în 2023 și 2024. La perchezițiile din mai 2024, în locuința sa au fost găsite substanțe psihoactive, canabis și droguri de mare risc. El este judecat alături de alți inculpați pentru „trafic de droguri de risc și mare risc”, „deținere de droguri de risc, pentru consum propriu” și „efectuarea de operațiuni cu produse psihoactive”.

Ancheta continuă

Poliția precizează că „cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare”.

Totodată, autoritățile subliniază că „punerea în mișcare a acțiunii penale este un procedeu al procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare