Adolescentul care a trimis 1.000 de mesaje de amenințare rămâne în arest preventiv. ICCJ i-a respins contestația

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a menţinut, joi, 9 octombrie, măsura arestului preventiv în cazul adolescentului de 17 ani acuzat că a trimis, în luna septembrie, aproximativ 1.000 de mesaje de ameninţare către instituţii de învăţământ, unităţi medicale, posturi de poliţie şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României. Decizia instanţei este definitivă.

„Repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Fixează termen la data de 09.10.2025, cu citarea contestatorului inculpat şi încunoştinţarea apărătorului ales al acestuia”,

Totodată, cu majoritate de voturi, judecătorii au respins ca nefondată contestaţia formulată de Iancu Lucas Alexandre împotriva încheierii penale pronunţate pe 26 septembrie 2025 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

Hotărârea ICCJ include şi o opinie separată de admitere a contestaţiei, însă decizia finală rămâne definitivă.

Adolescentul a fost arestat preventiv la 26 septembrie, după ce DIICOT a anunţat că, în zilele de 21 şi 23 septembrie 2025, inculpatul, împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis aproximativ 1.000 de mesaje către adrese de e-mail ale instituţiilor menţionate.

Mesajele conţineau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, formulate astfel încât să creeze panică şi intimidare în rândul populaţiei. În unele comunicări, autorul făcea referire la un „masacru” şi anunţa intrarea într-un spital „cu două pistoale Beretta Px4 Storm”, proclamând intenţia de a omorî mai multe persoane şi de a se sinucide la sosirea poliţiei.

Tânărul este cercetat pentru infracţiunea de ameninţare, în formă calificată ca act de terorism, iar dosarul a fost instrumentat de Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice din cadrul DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.