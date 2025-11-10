O fată de 14 ani, agresată sexual în apropierea unui lăcaș de cult din Sectorul 3. Suspectul a mușcat un polițist când a fost reținut

Un tânăr de 24 de ani a fost reținut de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din București, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o minoră de 14 ani în Sectorul 3, în apropierea unui lăcaș de cult.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reținut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Pe 9 noiembrie, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla într-o zonă din Sectorul 3.

„Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat persoana vătămată, o minoră, în vârstă de 14 ani, precum și un bărbat, în vârstă de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Persoanele au fost conduse la sediul structurii, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun”, a anunțat Poliția Capitalei.

Anchetatorii au stabilt că, în jurul orei 12.30, în timp ce minora se afla în fața unui lăcaș de cult, prin constrîngere și profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă și ar fi încercat să o sărute.

Astfel, față de bărbatul de 24 de ani a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, cel în cauză a manifestat un comportament violent, exercitând acte de violență asupra propriei persoane.

În acest context, s-a procedat la imobilizarea acestuia, context în care bănuitul i-a provocat unui polițist, o rană, prin mușcătură.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.