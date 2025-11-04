search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Un tânăr a vrut să se răzbune pe părinţi şi a dat foc apartamentului din București. Locatarii au fost evacuați, iar incendiatorul reținut

Publicat:

Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni după un incident grav petrecut duminică seară, în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi incendiat mobilierul din apartamentul familiei sale, după o ceartă cu părinții, apoi a părăsit locuința.

Focul s-a propagat rapid în apartamentul părinţilor tânărului de 19 ani, iar fumul dens risca să cuprindă întregul imobil.

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, efectuat în jurul orei 19:30, de o femeie care a semnalat izbucnirea incendiului.

Ajunși în scurt timp la fața locului, polițiștii au constatat că apartamentul situat la un etaj inferior ardea cu flacără deschisă.

„Prioritar pentru polițiști fiind salvarea eventualelor victime, aceștia au acționat prompt și s-au deplasat de îndată la apartamentul respectiv, apoi au intrat în locuința în care mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă”, se precizează în comunicatul Poliţiei.

Simultan, alți agenți au evacuat locatarii de la etajele superioare, care au fost scoși în siguranță.

Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit la fața locului, reușind să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar focul a afectat doar apartamentul în care a izbucnit. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul de 19 ani ar fi provocat incendiul „în urma unor divergențe verbale cu părinții săi”, după care „a părăsit locuința, lăsând ușa întredeschisă și punând în pericol locatarii și bunurile acestora”.

Autorul faptei a fost identificat la scurt timp de la incident și condus la audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit aceleiaşi surse, cercetările sunt continuate de Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub

București

