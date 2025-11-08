O șoferiță de 23 de ani a fost blocată în trafic, agresată și dusă cu forța la locuința unui bărbat din Dâmbovița

O șoferiță de 23 de ani a fost blocată în trafic, agresată și transportată împotriva voinței sale la locuința unui bărbat din comuna Cojasca. Poliția a reținut doi suspecți și a emis un ordin de protecție provizoriu.

Un incident grav a avut loc pe 4 noiembrie în localitatea Bujoreanca, județul Dâmbovița, când o tânără de 23 de ani a fost prinsă într-un blocaj în trafic și forțată să urce într-un alt autoturism, potrivit Poliției Dâmbovița.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că, la data de 4 noiembrie, în intervalul orar 22:00 – 23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au emis „un ordin de protecţie provizoriu pentru 120 de ore împotriva agresorilor”, a mai precizat instituția.

Sâmbătă, cei doi suspecți urmează să fie prezentați magistraților pentru stabilirea măsurilor preventive. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe și lipsire de libertate în mod ilegal.