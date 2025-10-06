Un bărbat din Tulcea a furat mașina unui prieten când șoferul se afla într-o benzinărie: în portbagaj erau 50.000 de euro

Un tânăr din Tulcea a fost reținut de polițiști după ce a furat mașina unui prieten, în timp ce acesta se afla la o benzinărie de pe autostrada A1 Nădlac-Deva. Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, notează specialarad.ro.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 39 de ani, aflat pe scaunul din dreapta al autoturismului, a aflat de la șofer că în portbagaj se află o sumă considerabilă de bani și și-a pus la cale planul de a sustrage banii. Odată ajunși la benzinărie, acesta s-a urcat la volan și l-a lăsat pe șofer pe jos.

Polițiștii din Pecica, alertați imediat de șofer, au localizat rapid mașina în zona Coșevița, cu sprijinul colegilor din Timiș. În portbagajul autoturismului, oamenii legii au găsit întreaga sumă de 50.000 de euro.

„La data de 4 octombrie, în jurul orei 21.00, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre faptul că, dintr-o benzinărie de pe autostrada A1 Deva-Nădlac, a fost sustras un autoturism în care se afla suma de 50.000 de euro. În urma investigațiilor efectuate, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, autoturismul a fost depistat pe raza localității Coșevița, la volanul acestuia aflându-se un bărbat de 39 de ani, din județul Tulcea, iar în portbagajul autoturismului, suma declarată sustrasă”, se arată într-un comunicat al IPJ Arad.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar întreaga sumă de bani a fost recuperată.