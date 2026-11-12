Cinci persoane au fost împușcate joi dimineață, 12 noiembrie, în cartierul Logan Circle din Washington, D.C. Autoritățile au emis un ordin de adăpostire în interiorul clădirilor pentru zone extinse din cartierele Dupont Circle și Logan Circle, în timp ce forțele de ordine încearcă să securizeze perimetrul.

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CNN adaugă că suspectul s-a baricadat într-un bloc de apartamente din apropierea locului în care au avut loc focurile de armă, potrivit mai multor surse din cadrul forțelor de ordine și unui alt oficial informat cu privire la situație.

Potrivit BBC, polițiștii au confirmat că cinci persoane au fost împușcate. Deocamdată, nu este cunoscută starea victimelor.

Știrea inițială

Potrivit CNN, incidentul este descris de polițiști drept o „situație în desfășurare”. Autoritățile le cer oamenilor să evite zona din apropierea intersecției dintre străzile 15th St. NW și P St. NW.

Echipa de intervenție de urgență a Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington (DC Metro Police Department) intervine la fața locului.

Consiliera municipală Brooke Pinto a declarat, într-o postare pe platforma X, că s-au auzit focuri de armă în interiorul și în exteriorul unei săli de fitness Vida Fitness.

Pe aceeași stradă se află o biserică și mai multe locuințe, iar un supermarket Whole Foods este situat la intersecția din apropiere.

Un ordin de adăpostire la domiciliu este în vigoare pentru zone extinse din Dupont Circle și Logan Circle, în timp ce poliția încearcă să securizeze zona, au declarat două surse familiarizate cu situația.

Logan Circle este un cartier aglomerat și frecventat, situat în centrul capitalei americane.