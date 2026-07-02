Primăria Capitalei construiește trei bazine de retenție pentru a reduce riscul de inundații

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat joi, 2 iulie, că construiește trei bazine de retenție a apelor pluviale, unul dintre acestea fiind deja finalizat. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că investiția este necesară pentru a pregăti orașul pentru următorii 50-100 de ani.

„Construim trei mari bazine de retenție a apelor pluviale, în București. Se află în zone depresionare, cele mai predispuse la inundații în timpul ploilor abundente. Și ar rezolva o mare problemă de infrastructură a orașului.

Unul este gata, la altul am început lucrările, iar pentru al treilea se pregătește studiul de fezabilitate. Pe lângă acestea, analizăm, împreună cu Apa Nova Bucureşti, construcția altor două mari bazine sub Parcurile Izvor și Operei”, transmite PMB într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a afirmat că actuala rețea de canalizare nu poate prelua cantitățile foarte mari de apă rezultate în urma ploilor torențiale.

„În acest moment, din păcate, atunci când plouă foarte mult, apa se duce în canalizare. Dar canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă, cum au fost zilele trecute. Și soluția, care nu e nouă, constă în aceste bazine mari de retenție. Astfel încât, în momentul în care vine viitura, apa să fie ținută acolo și să i se dea drumul treptat la niște debite acceptabile, pe care Dâmbovița să le poată prelua.

Ați văzut că astfel de fenomene se repetă tot mai frecvent în ultimii ani. Și trebuie să pregătim orașul pentru următorii 50-100 de ani”, a anunțat edilul.

Acesta afirmă că se va implica „personal ca aceste lucrări să fie prevăzute și finanțate inclusiv din fonduri europene”.

În ce stadiu sunt cele trei bazine

PMB precizează că dezvoltă trei bazine de retenție a apelor pluviale, destinate reducerii riscului de inundații în urma ploilor torențiale.

Cel mai avansat proiect este pe Drumul Lunca Cetății, în Sectorul 3, unde au fost finalizate două bazine subterane. Unul este pentru ape pluviale, cu o capacitate de 2.000 de metri cubi, și unul pentru ape menajere, de 100 de metri cubi, care va deservi un cartier cu aproximativ 10.000 de locuitori.

În prezent, se lucrează la amenajarea suprafeței și la construirea unei rețele de canalizare de aproximativ doi kilometri, iar proiectul ar urma să fie finalizat în primăvara anului 2028, anunță instituția.

Al doilea bazin este construit în zona Tineretului, pe strada Secerei. Potrivit PMB, au început pregătirea terenului, săpăturile și studiile geotehnice, urmând să fie realizat un bazin subteran cu o capacitate de 4.200 de metri cubi, destinat colectării apelor pluviale de pe o suprafață de 13 hectare.

Potrivit PMB, bazinul ar urma să fie finalizat în aproximativ doi ani, iar lucrările la rețelele de canalizare vor continua încă un an.

Cel de-al treilea bazin este planificat sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol și se află în faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Reprezentanții Primăriei Capitalei susțin că furtuna puternică din ultimele zile a demonstrat necesitatea unor astfel de investiții pentru limitarea riscului de inundații.

„Apa de ploaie adunată în ele poate fi folosită la irigații, direcționată acolo unde este nevoie: către rădăcinile copacilor, către parcuri, către platbande. Avem perioade lungi de secetă, cu episoade scurte, dar foarte puternice de ploi. Și un astfel de sistem, care presupune un management bun al apei la nivelul București, poate fi o soluție. Deci venim cu acest concept de «oraș burete».

Însă, pe viitor, trebuie să ne coordonăm cu sectoarele pentru a avea un cât mai bun circuit al apei, în București”, mai spune Ciprian Ciucu.

Apa Nova: furtuna ce a lovit Capitala poate fi încadrată în categoria evenimentelor care apar statistic o dată la 40 de ani

Directorul general adjunct al Apa Nova, Alexandru Moldovan, a afirmat că ploaia din noaptea de marţi spre miercuri (30 iunie - 1 iulie) poate fi încadrată în categoria evenimentelor care apar statistic aproximativ o dată la 40 de ani.

El a subliniat însă că, la Ştirbei Vodă, în mijlocul Bucureştiului, au căzut 120,8 litri de apă pe metru pătrat într-un sfert de oră, cantitate care în mod normal poate fi preluată, dar nu atunci când cade într-un interval de timp atât de scurt.

Potrivit acestuia, o soluție mai eficientă o reprezintă investițiile punctuale în zonele cu probleme, iar Apa Nova derulează deja un program de investiții de aproximativ 230 de milioane de euro, pe o perioadă de 11 ani.

„După 2 ani de documentaţii, am început să lucrăm la un bazin în zona Tineretului, depresionară, pentru retenţia apei de ploaie”, spune oficialul Apa Nova.