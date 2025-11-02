search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
RCA pentru trotinete electrice. Când devine obligatorie, ce trotinete au nevoie de asigurare și cât costă

Publicat:

Utilizarea trotinetelor electrice a explodat în România în ultimii ani, odată cu popularitatea lor crescând și riscurile în trafic. Din acest motiv, în curând RCA-ul pentru trotinete electrice devine obligatoriu în anumite condiții.

O adolescentă stă în picioare în spatele unui tânăr, pe o trotinetă electrică
Utilizarea trotinetelor electrice a explodat în România în ultimii ani. Foto Freepik

Legea RCA a fost adoptată de Camera Deputaților pe 22 octombrie 2025 și urmează să fie promulgată de Președintele României. După publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a încheia polița RCA. 

Această modificare legislativă transpune în dreptul românesc Directiva (UE) 2021/2118 și extinde obligația de asigurare și asupra vehiculelor care nu necesită înmatriculare, dar care pot produce daune în trafic. 

Ce trotinete și biciclete vor avea nevoie de RCA

Nu toate trotinetele electrice vor fi obligate să aibă RCA. Legea se aplică doar celor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții tehnice:

  • Viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h
  • Greutate proprie mai mare de 25 kg și viteză de peste 14 km/h
  • Motor electric cu putere mai mare de 250 W

Dacă trotineta se încadrează în aceste criterii, este considerată „vehicul motorizat” în sensul legii și trebuie asigurată. Modelele ușoare, folosite în oraș la viteze mici, nu intră sub incidența noii reglementări.

Cât va costa asigurarea

În ce privește prețul unei polițe RCA pentru trotinete electrice, acesta nu este încă stabilit, dar va fi influențat de mai mulți factori, inclusiv:

  • Tipul și puterea motorului
  • Vârsta proprietarului
  • Istoricul de daune
  • Scopul utilizării (personal vs. comercial)

În medie, costul unei polițe RCA pentru o trotinetă electrică ar putea costa între 100 și 300 de lei pe an. Pentru utilizarea personală, tariful s-ar putea situa în jurul valorii de 150 lei/an, iar pentru activități comerciale (livrări, închiriere), prețul ar putea fi mai mare.

Numărul accidentelor, în creștere

Guvernul a argumentat măsura prin creșterea numărului de accidente provocate de vehicule electrice ușoare. În 2025, au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024, alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.

„Este o formă de protecție pentru toți participanții la trafic. Asigurarea obligatorie oferă o bază legală de despăgubire în caz de accident, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat sau nu”, au transmis reprezentanți ai Guvernului în expunerea de motive.

Modificările propuse de ASF, amânate

În forma adoptată, Camera Deputaților a eliminat toate amendamentele adăugate de Senat și a păstrat varianta trimisă de Executiv. Au fost respinse și propunerile ASF care vizau modificarea modului de calcul al despăgubirilor și alegerea service-urilor de reparații, considerate „controversate” de mai mulți parlamentari. „Aceste aspecte vor fi analizate separat, într-un alt proiect de lege”, au precizat surse parlamentare.

