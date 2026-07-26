Taifunul Noul a ajuns pe uscat duminică dimineață, aducând vânturi puternice și ploi abundente în sudul Chinei, inclusiv în Hong Kong, în cursul weekendului.

1/5 Taifun în China FOTO Profimedia

Fenomenele meteorologice au determinat evacuarea a sute de mii de persoane din provincia Guangdong, unde autoritățile au instituit un nivel ridicat de alertă, iar sute de zboruri au fost anulate, scrie The Guardian.

Imagini terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere din provincia chineză Guangdong, în timpul taifunului Noul. În videoclipul devenit viral se poate observa cum rafalele violente de vânt au deschis ușa unui magazin și au târât pătuțul în care se afla un copil. Din fericire, după ce piesa de mobilier s-a răsturnat, fetița a reușit să alerge înapoi în interior, scăpând teafără din calea furtunii.

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Centrul Național de Meteorologie al Chinei a anunțat că Noul a atins uscatul pe coasta comitatului Huidong, în orașul Huizhou, din sudul provinciei Guangdong, în jurul orei 3:50, duminică dimineață. Agenția oficială de presă Xinhua a relatat că Noul este cel mai puternic taifun care a ajuns pe uscat în China în acest an.

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Observatorul din Hong Kong a anunțat că Noul, cu viteze maxime susținute ale vântului de 110 km/h în apropierea centrului, se deplasa duminică spre interiorul provinciei Guangdong și slăbea treptat, aducând vânturi puternice și ploi abundente în unele zone ale regiunii.

Peste 715.000 de persoane au fost relocate în scopul protejării lor în provincia Guangdong, potrivit postului de radio de stat China National Radio. Serviciile feroviare din provincie au fost suspendate duminică, potrivit China News Service.

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Centrul Național de Meteorologie al Chinei a prognozat că unele zone din sudul provinciei Guangdong și sud-estul provinciei Fujian vor fi afectate de ploi abundente și vânturi puternice în cursul weekendului. Numeroși copaci au fost doborâți în comitatul Huilai, situat pe coasta provinciei Guangdong, a relatat postul public CCTV.

Autoritatea aeroportuară din Hong Kong a anunțat că aproximativ 350 de zboruri au fost anulate duminică. Cel puțin nouă persoane au fost rănite în diferite zone ale orașului în perioada în care taifunul a afectat regiunea, potrivit autorităților din Hong Kong.

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Pe măsură ce Noul se apropia de Hong Kong, o parte a unei schele de mari dimensiuni montate pe o clădire înaltă s-a prăbușit sâmbătă după-amiază, au anunțat polițiștii locali, deși informațiile preliminare indicau că nu au existat victime.

Administrația Centrală de Meteorologie din Taiwan a anunțat că Noul a adus precipitații în unele zone din sudul și estul Taiwanului. Taifunul trecea pe deasupra apelor situate la sud de Taiwan și se îndepărta de insulă sâmbătă.

La începutul acestei luni, taifunul Bavi a adus vânturi puternice și ploi în estul Chinei, determinând evacuarea a peste două milioane de persoane. Taifunul a ajuns pe uscat pe 11 iulie. Un alt taifun, Maysak, a ajuns pe uscat în sudul Chinei pe 3 iulie.