Restricții de trafic în Capitală, în weekend: Calea Victoriei va fi pietonală. La ce evenimente sunt așteptați bucureștenii

Traficul rutier va fi restricționat în acest weekend pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, atât pentru autovehicule, cât și pentru biciclete și trotinete, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Restricțiile vor fi în vigoare sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09:00 – 22:00, perioadă în care pe Calea Victoriei vor fi mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.

Pe durata închiderii traficului, traversarea arterei va fi permisă la intersecțiile cu Bd. Dacia, străzile C.A. Rosetti, Știrbei Vodă, Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

De asemenea, accesul riveranilor către locuințe și unități economice va fi permis sub supravegherea autorităților.

Rute alternative recomandate

Autoritățile au transmis mai multe rute ocolitoare, printre care:

- Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței.

- Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

Evenimente simultane în Capitală

În paralel, sâmbătă sunt programate și alte evenimente care vor influența traficul din București.

Biserica Penticostală Filadelfia va organiza o adunare publică în Piața Victoriei, în intervalul 12:00 – 16:00, cu deplasare organizată pe Șos. Kiseleff, urmată de o manifestare în alveola centrală și ulterior răspândirea participanților.

Tot sâmbătă, are loc și evenimentul sportiv de ciclism „MTB 4 Eșarfe”, cu trasee în zona Aleea Privighetorilor – Vadul Moldovei și pădurea Băneasa, între orele 11:00 și 15:00, urmat de premiere și defluire.

Posibile restricții în zona Arenei Naționale

În perioada 19–21 iunie 2026, în București se desfășoară un congres internațional al Martorilor lui Iehova, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de participanți din 18 țări, potrivit organizatorilor.

În acest context, Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat posibile restricții de circulație în zona Arenei Naționale, inclusiv pe Bd. Pierre de Coubertin și în alveola din fața complexului sportiv, în funcție de necesități.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele afectate, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să păstreze distanța în trafic pentru evitarea incidentelor.

Weekend despre memorie, schimbare și viitor

Sâmbătă, promenada urbană de pe Calea Victoriei propune o incursiune în istoria recentă prin expoziția „Călătoria Oltcit – Povestea unei generații”, care aduce în prim-plan modele reprezentative ale unuia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România. Între orele 14:00 și 18:00, în zona Bisericii Kretzulescu, strada se transformă într-un mic muzeu în aer liber, unde designul, nostalgia și memoria unei epoci se întâlnesc cu orașul contemporan.

De la ora 17:00, în Piața Revoluției, este programată dezbaterea „București 2057. Ce păstrăm, ce schimbăm, ce lăsăm mai departe?”. Discuția aduce în prim-plan teme legate de patrimoniu, transformări urbane și viitorul comunității.

Seara, de la ora 18:00, publicul este invitat la turul ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, susținut de Laurențiu Enache, pe traseul Palatul CEC – Ateneul Român. Turul se desfășoară atât sâmbătă, cât și duminică, între orele 18:00 și 19:30, și propune o explorare a evoluției Bucureștiului prin arhitectură, epoci istorice și poveștile Căii Victoriei.