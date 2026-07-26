 Vești proaste pentru olteni! În timp ce Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, Levski Sofia a făcut remontada și a devenit lider în Bulgaria | adevarul.ro
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Vești proaste pentru olteni! În timp ce Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, Levski Sofia a făcut remontada și a devenit lider în Bulgaria

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În timp ce Universitatea Craiova a suferit un eșec usturător, 1-5 pe terenul lui Dinamo, viitoarea sa adversară din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, Levski Sofia, a obținut o victorie importantă în campionatul Bulgariei. Formația din Sofia a revenit de la 0-1 și a învins-o cu 2-1 pe Lokomotiv Sofia, urcând pe primul loc în clasament.

Universitatea Craiova - Levski Sofia, 0-1 în tur Foto/Sportpictures
Universitatea Craiova - Levski Sofia, 0-1 în tur Foto/Sportpictures

După succesul cu 1-0 din prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor, Levski va veni la Craiova cu avantajul de partea sa. Returul este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde echipa lui Coehlo va încerca să întoarcă rezultatul și să obțină calificarea. La această partidă, suporterii formației bulgare nu vor avea acces în tribune, după ce UEFA a sancționat clubul pentru scandările cu caracter etnic ale fanilor la precedentul meci european, disputat împotriva celor de la Borac Banja Luka.

Levski a întors scorul și vine cu moral ridicat la Craiova

Levski Sofia a disputat duminică seară derby-ul cu Lokomotiv Sofia, în aceeași zi în care Universitatea Craiova a fost învinsă categoric de Dinamo, scor 1-5. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși gazdele au reușit să trimită mingea în plasă în minutul 11. Reușita a fost însă anulată după intervenția VAR, care a semnalat un henț în faza premergătoare.

Scorul a fost deschis abia în minutul 63, când Spas Delev a marcat pentru Lokomotiv și a pus-o pe Levski în dificultate. Echipa pregătită de Julio Velazquez a reacționat însă rapid. Reinaldo, atacantul care a fost titular și în prima manșă cu Universitatea Craiova și care intrase pe teren la pauză, a înscris în minutul 69, dar golul a fost anulat pentru ofsaid după verificarea VAR.

Brazilianul nu a renunțat și, în minutul 77, a restabilit egalitatea. Cinci minute mai târziu, acesta i-a pasat decisiv lui Serginho, care a înscris golul victoriei și a completat revenirea formației din Sofia. Grație acestui succes, Levski a ajuns la două victorii din tot atâtea etape și a urcat pe primul loc în clasamentul din Bulgaria, fiind singura echipă cu punctaj maxim după primele două runde.

În perspectiva returului cu Universitatea Craiova, atât Julio Velazquez, cât și Filipe Coelho au ales să menajeze mai mulți jucători importanți în meciurile de campionat, pentru a-i avea în cea mai bună formă la confruntarea decisivă din preliminariile Ligii Campionilor.

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