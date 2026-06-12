O capitală europeană interzice trotinetele electrice de închiriat

Trotinetele electrice de închiriat vor fi interzise din 2027 într-o importantă capitală europeană, după ce autoritățile au invocat creșterea numărului de accidente, probleme de siguranță și utilizarea abuzivă a acestora în spațiul public.

Guvernul regional din Bruxelles a anunțat că va interzice utilizarea trotinetelor electrice de închiriat începând cu anul 2027, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Anunțul a fost făcut de șeful Guvernului regional, Boris Dilliers, care a susținut că măsura este necesară din cauza problemelor generate de acest mijloc de transport.

„Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Potrivit autorităților regionale, licențele acordate actualilor operatori de trotinete electrice, Bolt și Dott, expiră la sfârșitul anului 2026 și nu vor mai fi reînnoite. În schimb, serviciile de închiriere de biciclete vor fi menținute.

Guvernul din Bruxelles a justificat decizia prin creșterea semnificativă a numărului de accidente. Datele oficiale arată că, în 2025, 666 de persoane au fost rănite în accidente care au implicat trotinete electrice, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

Autoritățile critică și modul în care sunt parcate frecvent trotinetele pe domeniul public.

„Trotinetele electrice parcate prost obstrucționează în mod regulat ceilalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții regiunii.

De asemenea, Guvernul regional susține că aceste vehicule sunt utilizate uneori în activități infracționale, inclusiv de traficanți de droguri.

Operatorii Bolt și Dott au criticat decizia autorităților, iar sindicatul ACV-CSC a calificat măsura drept una „brutală”, avertizând că aproximativ 60 de locuri de muncă de la compania Dott ar putea fi afectate.

„Majoritatea lucrătorilor afectaţi sunt slab calificaţi, ceea ce face ca reintegrarea lor să fie deosebit de dificilă”, a transmis sindicatul.

Regiunea Bruxelles amintește că măsuri similare au fost adoptate în ultimii ani în orașe precum Paris, Madrid și Praga. În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet trotinetele electrice de închiriat, în urma unui vot organizat de municipalitate.