Video Momentul șocant în care un autoturism a fost lovit de tren pe ruta București Vest - Chiajna. Cum s-a produs accidentul

Au apărut imagini cu momentul accidentului feroviar de marți seară, 20 ianuarie, pe ruta București Vest – Chiajna, când un autoturism a fost izbit de un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.

Sursă video: Facebook/ INFO TRAFIC ROMÂNIA

UPDATE - Polițiștii explică cauza producerii accidentului

În urma verificărilor efectuate cu privire la accidentul feroviar, polițiștii din cadrul IPJ Ilfov vin cu clarificări.

Potrivit acestora, autoturismul, condus de un bărbat de 28 de ani, ar fi pătruns într-o intersecție, unde ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, lovind o bordură, iar ulterior ar fi ajuns pe calea ferată, moment în care a fost lovit de trenul care circula pe direcția Giurgiu – București Nord.

„În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit grav și transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Mecanicul de locomotivă a fost testat alcooltest, rezultatul fiind negativ. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, transmite IPJ Ilfov.

Știre inițială

Marți seară, un tren a lovit un autoturism aflat pe calea ferată. La fața locului s-au deplasat polițiștii, echipaje de pompieri, care la scurt timp au instituit un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri, fiind semnalate scurgeri de combustibil.

„În autoturism a fost identificată o victimă, bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, căruia i se acordă îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Ilfov.

Accidentul s-a produs la ora 19:00, pe secția de circulație București Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A:

„Trenul R 9427 , aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relația București Progresu – București Nord, a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II .Din primele informații transmise de la fața locului, nu s-au înregistrat victime”, precizează CFR, într-un comunicat.

Trenul R 9427 staționează „până la finalizarea intervențiilor pentru descarcerare, eliberarea gabaritului și până la reluarea circulației, conform dispozițiilor organelor competente, după încheierea anchetei”.

Traficul feroviar se desfășoară în continuare pe firul 1, în condiții de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., prin personalul de specialitate, a intervenit imediat la fața locului și colaborează permanent cu autoritățile abilitate, pentru asigurarea siguranței circulației feroviare și reluarea traficului în condiții normale, imediat după finalizarea procedurilor legale”, se mai arată în comunicat.