Un beneficiar al grațierilor lui Trump, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor: „Riscă închisoare pe viață”

Unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, Andrew Paul Johnson, grațiat ulterior de președintele Donald Trump, a fost găsit vinovat de multiple capete de acuzare privind abuzul sexual asupra minorilor. Verdictul a fost pronunțat de un tribunal din statul Florida.

Juriul l-a condamnat pe Johnson pentru cinci infracțiuni grave, printre care molestarea unui copil sub 12 ani, molestarea unui minor sub 16 ani, precum și exhibiție obscenă și lascivă.

Acesta a fost achitat pentru o acuzație privind transmiterea online de materiale dăunătoare. Gravitatea faptelor îi poate aduce o pedeapsă maximă de închisoare pe viață, conform The Guardian.

„Riscă închisoare pe viață”, a declarat un procuror adjunct șef al celui de-al cincilea circuit judiciar din Florida, precizând că sentința finală urmează să fie stabilită la o dată ulterioară.

Ancheta a scos la iveală detalii șocante despre modul în care inculpatul și-ar fi manipulat victimele. Potrivit documentelor din dosar, abuzurile ar fi avut loc între aprilie și octombrie 2024. Cazul a fost deschis în luna iulie, după ce mama unuia dintre copii a descoperit mesaje nepotrivite pe Discord, trimise fiului ei de către Johnson, fostul său partener, care locuise anterior cu familia.

Pentru a se asigura că victima nu va vorbi, Paul Johnson ar fi inventat o poveste elaborată, susținând că a fost grațiat pentru faptele comise la Capitoliu și că ar fi primit o despăgubire de 10 milioane de dolari, fiind desemnat „Creștinul anului 6 ianuarie”.

El i-ar fi promis copilului că îl va include în testament pentru a moșteni acești bani. Ancheta arată că această strategie ar fi fost folosită pentru a reduce la tăcere victima.

Andrew Paul Johnson a fost unul dintre aproximativ 1.500 de inculpați vizați de grațierile acordate de Donald Trump la începutul mandatului său, o decizie care a stârnit controverse majore. Înainte de a fi grațiat, Johnson pledase vinovat în aprilie 2024 pentru intrarea ilegală în Capitoliul SUA, printr-o fereastră spartă, și pentru conduită dezordonată. Acesta se autointitulase public „terorist american” și îi încurajase pe alți protestatari să pătrundă în clădire.

Deși Donald Trump a vorbit public despre posibile despăgubiri pentru participanții la asaltul din 2021, până în prezent nu au fost efectuate plăți către aceștia. Singura excepție notabilă rămâne acordul administrației americane de a plăti aproape 5 milioane de dolari familiei lui Ashli Babbitt, femeia împușcată mortal în timpul evenimentelor de la Capitoliu.

Johnson a fost arestat în luna august în statul Tennessee și extrădat ulterior în Florida, unde a pledat nevinovat până la pronunțarea verdictului de marți, 10 februarie.