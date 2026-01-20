Românul rănit în tragedia feroviară din Spania dezvăluie că un sfat de la bunicul său i-a salvat viața

Unul dintre cei doi români răniți în gravul accident feroviar produs în sudul Spaniei, a declarat că a scăpat cu viață datorită unui sfat primit în copilărie de la bunicul său, fost mecanic de tren. Acesta a vorbit cu emoție despre momentul trăit. „Am momente când îmi vine să plâng”, a spus el.

Robert Bratu a povestit că, în momentul în care a simțit frânarea bruscă a garniturii, și-a amintit de recomandarea bunicului său și a reușit să adopte o poziție care i-a redus impactul.

„Am simţit că frânează puternic şi eram în linie dreaptă. Bunicul era mecanic de tren şi mi s-a părut ceva foarte ciudat. Şi am pus picioarele pe scaunul din faţă, am zis: «Ori ne-am lovit, ori s-a întâmplat ceva» (...) la câteva secunde a venit bubuitura. Ce să vă spun... Oribil!”, a relatat românul, pentru TVR.

Acesta a suferit doar răni ușoare și spune că a avut „un noroc foarte mare”. După ce și-a revenit din șoc, a încercat să ofere ajutor altor pasageri răniți. „Am momente când îmi vine să plâng”, a mărturisit el.

Potrivit celor mai recente informații, bilanțul tragediei a ajuns la 41 de morți și peste 120 de răniți.

Amintim că două trenuri s-au ciocnit în zona localității Adamuz, în apropiere de Córdoba, după ce un tren care se îndrepta spre Madrid a deraiat și a ajuns pe linia opusă, lovind un alt tren care circula din sens contrar.

Salvatorii au continuat căutările și în cea de-a doua noapte, existând temeri că ar mai putea fi persoane prinse sub resturi.

Autoritățile spaniole investighează o posibilă sudură defectuoasă la una dintre șine, o porțiune de aproximativ 30 de centimetri fiind în centrul anchetei.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că bilanțul nu este încă final și că investigația ar putea dura cel puțin o lună, incidentul fiind descris drept „extrem de ciudat”.

Spania a decretat trei zile de doliu național, iar Regele Felipe și Regina Letizia urmează să ajungă marți la locul tragediei pentru a aduce un omagiu victimelor.