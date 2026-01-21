Încă un accident feroviar grav în Spania. Un mort şi 37 de răniţi, după ce un tren a deraiat lângă Barcelona

Încă un accident feroviar grav în Spania, marţi seară, după ce un zid de sprijin prăbușit peste șine a provocat deraierea unui tren de navetiști lângă Barcelona. În urma accidentului mecanicul trenului a murit, iar 37 de persoane au fost rănite.

Marți seara, un tren de pasageri care circula între Gelida și Sant Sadurní a deraiat în apropiere de Barcelona, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată. Accidentul s-a soldat cu moartea mecanicului și rănirea a cel puțin 37 de persoane. Cinci dintre răniți se află în stare gravă.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”, a transmis Protecția Civilă a transmis pe X.

Pompierii au salvat un pasager blocat în tren, iar ulterior s-a confirmat că nu mai existau persoane în interior, echipajele efectuând verificări suplimentare pentru a exclude prezența altor victime, inspectorul regional al pompierilor din Catalonia, Claudi Gallardo confirmând că toți pasagerii au fost evacuați în siguranță.

Vremea severă a fost un factor indirect în producerea accidentului și în blocarea circulației feroviare în regiune, accidentul având loc în contextul furtunilor severe care afectau nord-estul Spaniei, iar autoritățile menţin starea de alertă maximă în zonele de coastă din est și nord-vest.

La fața locului au intervenit 11 ambulanțe și 35 de echipaje de pompieri, care au acordat primul ajutor și au transportat răniții la spitalele din apropiere, printre care Moisès Broggi, Bellvitge și Vila Franca.

Serviciile medicale au raportat că, pe lângă cei cinci răniți grav, șase se aflau într-o stare mai puțin gravă, iar alți 26 erau ușor răniți, potrivit BBC.

Accident uşor, fătă victime, în aceeaşi zi

To marţi, 20 ianuarie, un alt tren de navetiști a deraiat între Blanes și Maçanet-Massanes, la nord-est de Barcelona, după ce axa trenului a fost lovită de o piatră dislocată de furtună. Nu au fost raportate victime, însă serviciile feroviare au fost suspendate temporar, afectând aproximativ 400.000 de navetiști.

Accidentele din Catalonia au avut loc la doar două zile după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză în Adamuz, Andaluzia, unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania din ultimul deceniu. Cel puțin 42 de persoane și-au pierdut viața duminică după ce vagoanele trenului cu destinația Madrid au deraiat și au intrat pe linia opusă, lovind un tren de mare viteză care circula din sens contrar.

Autoritățile spaniole investighează cauzele exacte ale accidentului din Catalonia și fac apel la prudență în circulația feroviară, mai ales în contextul vremii severe care continuă să afecteze regiunea.

Operatorii de tren lucrează pentru a restabili siguranța și funcționalitatea rețelei, în timp ce comunitățile locale se mobilizează pentru a sprijini victimele și familiile acestora.