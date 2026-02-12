Cocaină ascunsă într-un colet din Spania, destinată cluburilor din București. Patru persoane, prinse în flagrant

Patru persoane au fost prinse în flagrant, joi, după ce au preluat un colet adus din Spania, care conținea aproximativ 400 de grame de cocaină. Drogul urma să ajungă în cluburile din București, spun anchetatorii.

→ Imaginea 1/3: Cocaină din Spania, destinată cluburilor din București FOTO: Poliția Română

„La data de 11 februarie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au prins în flagrant delict patru persoane, cu vârste între 20 şi 32 de ani, care ar fi preluat un colet introdus în ţară, din Spania, pe cale terestră, ce conţinea aproximativ 400 de grame de cocaină”, a anunțat joi IGPR.

Potrivit DIICOT, drogul de mare risc a fost ascuns printre haine și alte obiecte vestimentare și introdus în România printr-o firmă de curierat internațional.

Anchetatorii au efectuat apoi două percheziții, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. „Din investigaţii a reieşit că drogurile capturate erau destinate a fi plasate în cluburile din Bucureşti”, precizează procurorii.

Procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru persoane, urmând ca Tribunalul București să fie sesizat cu propunerea de arestare preventivă.