Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Ana Bărbosu continuă lupta juridică pentru medalia olimpică. Rivala americană are alături avocați anti-Trump

Publicat:
Ultima actualizare:

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, sprijinul pentru acțiunile juridice internaționale întreprinse în cazul gimnastei Ana Maria Barbosu, precizând că există un contract de sprijin financiar cu Federația Română de Gimnastică pentru reprezentarea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Ana Bărbosu sper să aibă parte de un proces echitabil FOTO EPA
Ana Bărbosu sper să aibă parte de un proces echitabil FOTO EPA

COSR și FRG resping categoric orice afirmație potrivit căreia sportiva ar fi fost „lăsată în aer” în demersurile sale juridice internaționale. Între COSR și FRG există un contract de sprijin financiar în vigoare, cu valabilitate până în 31.12.2026, cu destinație clară și explicită: susținerea în continuare a acțiunilor juridice internaționale întreprinse în cazul Anei Maria Bărbosu, inclusiv acoperirea costurilor aferente procedurilor și reprezentării legale și continuitate mandate pentru asocierea Gherdan&Asociații SCA și dr. Mădălina Diaconu SPLC Avocata&Notaires pentru rejudecarea dosarului OG 24/15 în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne. Solicitarea de sprijin a venit din partea Federației Române de Gimnastică”, se arată în comunicatul COSR.

Instituția precizează totodată că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituțională și cazul gimnastei Ana Maria Bărbosu este tratat cu responsabilitate.

Acest demers reconfirmă angajamentul ferm al ambelor organizații de a apăra drepturile sportivei și de a utiliza toate căile legale disponibile pentru clarificarea situației generate în urma finalei olimpice de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz după o decizie TAS. Decizia Tribunalului Federal Elvețian de a întoarce procesul la TAS, după ce acțiunea de revizuire înaintată de americani a fost admisă urmare a identificării unor erori procedurale de comunicare în procesul inițial, a redeschis procedura arbitrală și a repus cauza în analiza instanței competente. Comitetul Olimpic și Sportiv Român asigură că acest caz - al gimnastei Ana Maria Bărbosu - a fost tratat și este tratat în continuare cu maximă responsabilitate, profesionalism și transparență. COSR și FRG rămân alături de sportivă nu doar prin declarații publice, ci prin acțiuni concrete și asumate, inclusiv prin susținere financiară și juridică. Reiterăm faptul că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituțională, iar orice informații incomplete sau eronate care pot afecta imaginea acestora sau a instituțiilor implicate trebuie corectate cu promptitudine”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român, potrivit Agerpres.

Tribunalul Federal Suprem Elvețian (SFT) a luat decizia, la începutul lunii februarie, de a trimite litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia româncei Ana Bărbosu.

Bărbosu s-a clasat inițial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegația Statelor Unite a depus un apel în urma evoluției reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită și aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei.

România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota inițială a americancei Chiles ar trebui păstrată deoarece apelul delegației SUA a fost făcut după termenul de un minut și deci nu ar fi trebuit să fie valid.

Federația americană (USA Gymnastics) a precizat că a oferit o nouă probă video care atestă faptul că primul protest a fost comunicat la 47 de secunde de la publicarea notei, iar un al doilea protest opt secunde mai târziu. Totuși, potrivit federației americane, noile dovezi nu au fost admise de TAS.

Citește și: Decizie uluitoare în sportul românesc: un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă

Tribunalul Federal Suprem Elvețian a anunțat, joi, că retrimite cazul la TAS, ''pe baza înregistrării audio-video descoperite după decizia luată de TAS'' în favoarea Anei Bărbosu.

Curtea federală a precizat că este o probabilitate ca înregistrarea audio-video să ducă la o modificare a deciziei TAS în favoarea aplicanților (Chiles și USA Gymnastics), având în vedere că TAS ar putea considera, în lumina acestei înregistrări, că solicitarea verbală făcută pentru Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea perioadei limită regulamentare de un minut.

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziția a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea și pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federația de gimnastică din SUA, cât și gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian.

România nu mai obținuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbașa câștiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Opt avocați pentru o singură cauză

TAS urmează să rejudece procesul „Jordan Chiles – Ana Maria Bărbosu” pentru medalia de bronz de la sol, Olimpiada Paris 2024. Americanca are în spate o echipă de avocați de prim rang.

La Tribunalul Federal, cazul lui Jordan Chiles a fost pregătit de opt avocați, proveniți de la trei companii mari: Jenner & Block: Dean Panos, Kenneth Beale, James Rogers, Schellenberg Wittmer: Elliott Geisinger, Christopher Boog, Philippe Bärtsch, Benjamin Gottlieb și Rubinstein ADR: Javier Rubinstein.

Fondată în 1914, Jenner&Block își are sediul în Chicago și birouri în Washington, Londra, Los Angeles, New York și San Francisco, unde activează peste 500 de avocați. Firma are în portofoliu litigii complexe și reprezentare în instanțe federale și internaționale, cazuri importante în fața Curții Supreme a SUA, servicii extinse în drept comercial, tranzacții, aranjamente financiare și arbitraj internațional. Ultimul e exact domeniul în care se duce bătălia „Chiles vs. Bărbosu”.

Printre altele, societatea a fost implicată în cazuri celebre în SUA, precum litigiile anti-trust (Microsoft), alegerile SUA din 2000 (cursă strânsă George W. Bush vs. Al Gore, decisă la Curtea Supremă în urma unui conflict legat de voturile din Florida, care decideau viitorul președinte) ori falimentul General Motors (salvarea colosului GM prin intervenție guvernamentală și reorganizare).

Totodată, Kenneth Beale este cotat printre cei mai mari specialiști la nivel de arbitraj internațional, cotat în mod constant în ultimii ani în Top 500 avocați la nivel global, scrie GSP.

În plus, Jenner&Block s-a numărat recent printre societățile de avocatură americane pe care președintele Donald Trump a vrut să le blocheze la nivelul instanțelor federale printr-o serie de ordine executive.

